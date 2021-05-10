高通重挫逾6% 傳蘋果2023年改採自家5G晶片

高通股價10日重挫逾6%。（路透）

手機晶片 大廠高通 （Qualcomm）10日收盤重挫近6.5%，創三個月來最大跌幅。AppleInsider網站稍早引述天風國際證券分析師郭明錤的看法報導，蘋果公司最快2023年採用自家的5G 基頻晶片，這代表高通營運可能大受影響。

高通股價10日重挫6.46%，報每股128.94美元。

AppleInsider網站報導，郭明錤在一份給投資人的報告中預測，蘋果5G基頻晶片可能會在2023年驅動iPhone的連網功能，不過該公司可能會將整合延至稍後的時間。

郭明錤說：「我們預測iPhone最快將在2023年採用蘋果自行設計的5G基頻晶片」，「隨著 Android在高階5G手機市場銷售放緩，高通將被迫轉向低階市場尋求更多訂單，以彌補蘋果訂單的損失」。

郭明錤10日也示警聯發科（2454）、高通將面臨結構性風險，認為5G SoC業務成長最快時期已經過去。關於蘋果採用自家5G基頻晶片的消息，也代表聯發科與高通最後將會在利潤不佳的中低階市場競爭。

根據AppleInsider的報導，分析師先前預測蘋果設計的數據機晶片將在2022年亮相。

另外，彭博行業分析師斯里尼瓦森（Anand Srinivasan）表示，相關發展可能會衝擊高通的晶片技術部門營收，但不會影響授權部門。他估計，假定在2023年有2.25億支iPhone是安裝單價25美元的數據機和射頻晶片，可能對高通晶片營收產生約56億美元的影響。