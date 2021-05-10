日經：三星落後台積電擴大 韓在美中間搖擺也有關

三星的智慧型手機和記憶體晶片合計占總營收的60%，一旦在先進半導體製程的技術競賽上落後，恐導致三星整體獲利能力衰退。(美聯社)

日經新聞披露，三星 電子副會長李在鎔去年不顧疫情飛往荷蘭，尋求掌握先進半導體製程的重要設備，卻仍難縮小和台積電 落差。而韓國在美中之間搖擺，也擴大三星和台積電的差距。

報導中指出，李在鎔去年秋天急赴荷蘭就是為了採購艾司摩爾（ASML）獨家生產的先進製程設備極紫外光機（EUV）。儘管三星擴大採購極紫外光機的數量，所掌握先進製程技術仍不如台積電，因台積電搶得先機。

三星電子副會長，同時也是半導體事業部門主管金基南（Kim Kinam），在3月股東會上被問到三星和台積電的技術落差時表示：「我們在先進製程的競爭力是旗鼓相當，我們已經保住大客戶，正在逐漸縮小差距。」

然而，報導中引述集邦科技的數據指出，台積電今年前3個月代工市占率達56%，較去年同期增加2個百分點。和2年前相比，則是增加8個百分點，同一時期，位居第2的三星則是衰退1%。

蘋果（Apple）和超微（AMD）等美國主要客戶幾乎都把單下給台積電，三星要提高市占率的難度也增加。

報導中指出，美國和中國之間的緊張也扮演了一定的角色。台灣和美國聯合對抗北京，韓國則相對地維持雙向外交，恐使得韓國企業在全球供應鏈遭到孤立。

三星4月29日公布財報，今年1至3月半導體部門營收雖較上年同期攀升8%，來到19.01兆韓元，營運獲利和上年同期相比卻衰退16%，來到3.37兆韓元，這是三星1年來首度獲利衰退。

券商將此歸咎於三星微處理器（CPU）和通訊晶片等非記憶體事業的衰退。此外，三星德州廠因為寒流造成電力中斷，自2月中旬停產迄今，預計要到4至6月這季期間才能恢復正常運作，但生產問題拖太久，恐造成高通（Qualcomm）等其他客戶琵琶別抱。

報導中表示，三星在國內的先進製程也遇到困難。多家供應商表示，三星先進5奈米製程晶片遲遲未能提高良率。三星在5奈米製程量產已經落後台積電好幾個月，至今技術落後越來越多。

台積電4月宣布，未來3年資本投資將達1000億美元，以因應半導體短缺；三星則表示，2021年將投資400億美元，但大多在動態隨機存取記憶體（DRAM）和其他記憶體晶片，投資規模遠低於專攻晶圓代工的台積電。

三星在先進製程的競爭力下滑恐波及晶片以外的事業。雖然非記憶體半導體代工只占半導體總營收的7%，但三星本身智慧型手機 的表現，仰賴自家的微處理器和影像感測器。三星的對手蘋果將所有的微處理器交給台積電代工，而和台積電的技術差距恐造成三星手機和蘋果手機效能的落差。

三星的智慧型手機和記憶體晶片合計占總營收的60%，一旦在先進半導體製程的技術競賽上落後，恐導致三星整體獲利能力衰退。