美股道瓊早盤再創新高 能源股領漲 科技股卻一蹶不振

標普500指數在歷史高點附近震盪，投資人正關注本周將出爐的經濟數據，進一步瞭解復甦速度。路透

美股道瓊工業指數 10日早盤漲逾百點，寫下歷史新高，標普500指數在歷史高點附近震盪，但那斯達克綜合指數開低走低。投資人正關注本周將出爐的經濟數據，進一步瞭解經濟復甦速度。

道瓊工業指數10日早盤開高走高，漲183點，或0.5%；標普500指數則在平盤附近狹幅波動。然而那斯達克跌逾1%，費城半導體指數更跌2.5%；台積電ADR跌3.2%；蘋果跌逾1%，特斯拉跌2.5%。

銅、鋁等原物料價格走高，支撐礦業、能源及鋼鐵公司的股價 ，Freeport-McMoran銅金公司早盤股價上漲2.43%、美國 鋁業（Alcoa）漲5.27%，United States Steel漲2.98%；雪佛龍（Chevron）、西方石油及埃克森美孚早盤股價漲逾1%，原因是美國東岸輸油油管營運業者Colonial Pipeline遭遇駭客勒贖軟體攻擊後，暫停所有管線運作，推升油價上漲。

標普500和道瓊指數上周五（7日）雙雙創收盤新高，就業報告意外遜於預期，反倒減輕通膨壓力，並使市場押注聯準會（Fed）將維持寬鬆政策更長一段時間。最新的經濟數據顯示，美國經濟未出現先前預期的爆炸性復甦，本周將公布的通膨數據和聯準會官員的評論，預料將左右美股走勢。

美股財報季即將邁入尾聲。根據路孚特數據，標普500指數已公布財報的439家企業中，約87.2%企業的獲利優於預期。分析師預期首季整體獲利將較去年同期躍增50.4%，為2010年以來最大的成長幅度。