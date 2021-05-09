馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

特斯拉執行長馬斯克 在客串主持「周六夜現場」（Saturday Night Live）電視節目時，大談他最鍾情的狗狗幣 （Dogecoin），但他認為狗狗幣價格「衝太快」的談話，卻反而使這款加密貨幣 行情在24小時內大跌逾35%。

馬斯克在主持電視節目時，一如外界預期大談狗狗幣。他在節目上極力讚揚狗狗幣，連同台的媽媽在節目上說：「我很期待我的母親節禮物，但希望不是狗狗幣」，馬斯克不假思索地回答「是的，就是（狗狗幣）」。

馬斯克在回答來賓提問「加密貨幣是什麼？」時，介紹稱它是一種數位貨幣，和受中心化政府控制的貨幣不同，使用區塊鏈技術使其達到去中心化。他也說，最近比特幣、乙太幣都在飆漲，尤其是狗狗幣。

來賓順勢又問：「那狗狗幣是什麼？」馬斯克說，這種源自網路迷因玩笑的加密幣「是貨幣的未來，將會一種統治世界、勢不可當的金融工具」。他也說，狗狗幣就像美元鈔票一樣是真實的。

在回答來賓再度追問時，馬斯克說：「我能跟你說，這（狗狗幣）是一種你能拿來交易傳統貨幣的加密貨幣。」來賓回應說：「噢，所以它是『衝太快』？」馬斯克開玩笑地說：「沒錯，是衝太快。」他在這段節目結束時說：「衝上月球！ 」

馬斯克也不斷吐槽自己常在推特發表引起爭議推文等事蹟，還爆料他是該節目史上「第一個有亞斯伯格症」的主持人，他說：「對所有我曾冒犯過的人，我只想說，我重新發明了電動車，還要用火箭船把人送上火星。你覺得我會是個普通正常人嗎？」亞斯伯格症是自閉症的一種，常有社交障礙。

在馬斯克主持這個節目之前，狗狗幣8日一度漲破73美分、衝上歷史新高，但在節目播出期間，這個市值第五大的加密貨幣價格卻跌至51.4美分。CoinMarketCap報價顯示，狗狗幣在節目結束後續挫，跌36.6%至0.4539美元。

CNN指出，現在仍不清楚引發狗狗幣這波跌勢的確切原因，可能是投資人期盼馬斯克能多說一些支持狗狗幣的話，但他卻只有拿來開玩笑，而可能性更高的原因則是，投資人基於「聽到謠言就買進、看到新聞就賣出」的策略，逢高賣出以獲利了結。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克以1,839億美元身價榮登全球第二大富豪。他在推特放上一張與柴犬的合照後，協助帶動狗狗幣在上周攀抵歷史新高。