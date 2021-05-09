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韓媒：三星多款新機 提前在8月上市

編譯王巧文／綜合外電
貝殼型機身的Galaxy Z Flip3折疊機，預料將搭載更大尺寸的螢幕，但價格更親民。圖為去年發布的Z Flip系列。路透
貝殼型機身的Galaxy Z Flip3折疊機，預料將搭載更大尺寸的螢幕，但價格更親民。圖為去年發布的Z Flip系列。路透

消息人士透露，全球最大手機製造商三星電子正與南韓電信商洽談，規畫在8月推出平價款旗艦機Galaxy S21 FE和折疊系列Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3，以擴大手機市場的市占率。

韓聯社報導，若三星證實這項消息，意味這次新機上市時機比往年早。Galaxy S21 FE的前身Galaxy S20 FE在去年10月上市，三星折疊手機Galaxy Z Fold2和Galaxy Z Flip則於9月上市。

業內人士表示，三星此舉是為了填補高階智慧手機Galaxy Note系列的缺口。主打大螢幕、搭載智慧筆（S Pen）的Note系列，通常在每年8月上市，但三星已暗示今年不會推出新機種。

三星對此未做出回應，外國科技評論家則預料，Galaxy Z Fold3可能是三星首款採用「螢幕下相機」（UDC）技術、支援智慧筆的折疊手機。

這些科技評論家預料，貝殼型機身的Galaxy Z Flip3折疊機，將搭載更大尺寸的螢幕，且價格更親民。消息人士表示，在Galaxy S21系列旗艦機款中，平價版Galaxy S21 FE預估售價約70萬韓元（624美元）。

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