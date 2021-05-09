搶搭狗狗幣熱潮 專家建議進場前想想這三件事

狗狗幣飆漲之際，CNBC建議有意進場的投資人審慎考慮。 美聯社

狗狗幣 （dogecoin）最初像是場鬧劇，但隨著這種加密貨幣 的價格飆漲，以及投資 狗狗幣致富的報導傳出，一些投資人可能正準備進場；CNBC則建議投資人，買進前先考慮這三件事：

可能是泡沫

狗狗幣過去一年來飆漲逾12,000%，支撐其價格的因素主要是市場預期這種加密貨幣會持續上漲；這種投機心態無疑會助長泡沫。

專家指出，投資人明知如此，卻依然試圖從中獲利；羅格大學藝術與科學學院的經濟學教授米茲拉赫（Bruce Mizrach）表示，投資人即使知道某項資產的價格過高，仍會買進，「因為他們預期價格還會上揚，也相信自己能在泡沫破滅前退場。」

CNBC指出，事實上，每個投資人都這麼想；美利堅大學金融學教授貝克（Kent Baker）則：「多數散戶搶著跟上漲勢時，通常為時已晚。」

「擔心錯過漲勢」可能得不償失

狗狗幣造就許多富豪、讓一些投資人圓了購屋夢等故事，可能讓一些投資人出現「擔心錯過漲勢」（FOMO）的心態。然而，從眾行為的羊群效應，可能使投資人得不償失。

真正價值難以研判

米茲拉赫表示，數位資產的基本價值難以研判；以股票來說，投資人至少還可根據本益比等數據研判股價是否過高，但狗狗幣卻沒有數據可供參考。他說：「各種加密貨幣的價格飆漲，讓人聯想起網路泡沫早期階段；當時，一些公司即使沒有獲利，股價依然被投資人推高。」

專家指出，加幣貨幣是新型資產，如何交易、如何保管以及稅務問題仍充滿不確定性，有意進場的投資人應量力而為。貝克說：「沒有免費的午餐，高報酬往往伴隨高風險。」