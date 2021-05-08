「中國移動」等三大電信商 確定在美下市

大陸三大電信商，中國移動、中國電信、中國聯通7日同步公告，紐約證交所維持公司美國存託股票ADR下市決定。（路透）

中國 三大電信業者對下市申請覆議後，美國 紐交所最終維持下市決定；目前中國電信已經明確將回傳A股上市，市場預計中國移動未來也可能跟進。

這顯示美國的紐交所最終還是堅持要中國三大電信業者的存託股票 退市。

中國移動，中國電信和中國聯通三大電信業者7日晚間公告，紐約證交所委員會維持公司美國存託證券ADR下市程序的決定，預計紐交所向美國證券交易委員會提交文件十天后，退市即將生效。

今年1月，紐交所暫停三家公司的美國存託股票的買賣，三家業者向紐交所提出覆議，如今紐交所維持退市決定。

中國基金報報導，三大業者目前都在港股上市，美股上市的股份比率非常低，對公司的上市地位幾乎沒有什麼影響。

紐交所要求退市的行為，打壓的象徵意義。在此背景下，中國電信更是向A股交付上市申請。

雖然面臨美股退市，中國電信已經交付A股上市申請，市場預計中國移動未來也可能在A股上市，而目前中國聯通在A股現有上市平台，雖然中國聯通A股和H股不是同一個參與者。

第一財經引述電信分析師付亮表示，20年前全球證券市場並不發達，三大電信業者在香港上市後，又透過ADR的方式，使全球投資人可透過紐交所購買三大電信業者的股份。這是當時的特殊歷史時期決定的。幾乎無融資功能，而且交易量少，交易不活躍。通常，紐交所本身的融資功能降低，中國公司在美股票市場交易的風險也有所提高。

付亮認為，ADR這種方式對三大電信業者的資本支持已經微乎其微；在中國，，香港兩地上市，已可滿足公司需要。

此案可謂一波多折，紐交所2020年12月31日。日今年1月5日，紐交所發布聲明不再計畫推進對這三家中企摘牌。

1月7日情況再次反轉，紐交所監管部門決定重新啟動三家公司美國存托股票的下市程序。三家業者於1月21日提出覆議。