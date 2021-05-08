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半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

編譯湯淑君／綜合外電
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

汽車、筆電和遊戲機共同點是什麼？答案是：現在都缺晶片！半導體成為全球瘋搶的商品，以致台積電、英特爾、輝達、超微、格芯和高通頻頻登上媒體標題，但投資人若想在這領域尋求投資良機，另有媒體曝光率較低的個股值得注意。

財經網站MarketWatch報導，研究與諮詢公司Futurum Research分析師紐曼推薦以下四檔股票，並舉出看好的理由：

●邁威爾

邁威爾科技（Marvell Technology）在晶片領域獨樹一格，專注於資料中心和邊緣運算商機，已撤離消費電子產品領域。此策略成果豐碩，已連續四季獲利加速成長，營收創新高。

該公司一直掌握關鍵成長市場的脈動，包括第五代行動通訊技術（5G）、汽車和雲端。最近完成以100億美元併購Inphi後，使邁威爾總潛在市場（TAM）規模超過230億美元，而且增強光學能力使網路與資料中心事業如虎添翼。

●萊迪思

萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）專精低成本、高能源效率的現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA），這類晶片用於伺服器、汽車、5G和物聯網（IoT） ，常與高通、英特爾、超微等公司製的晶片並存。某些功能，像是支援個人電腦或資訊娛樂的「隨開即用」（instant-on），也仰賴萊迪思的技術。

萊迪思上季營收和獲利雙雙成長，主要事業營收增幅逾20%，通訊與運算部門成長率更達到28%。在供應吃緊期間，萊迪思的庫存管理也很出色。

●應用材料

應用材料（Applied Materials）供應的不是晶片，而是晶片製造設備、關鍵材料與服務，而這些需求在晶片供應短缺的今天空前旺盛。應材最近宣布協助客戶加快晶片效能提升的計畫，包括供應為3D封裝與小晶片（chiplets）發展新型矽所需的材料；另宣布維繫長期營收成長的計畫，預計未來70%的服務與零件營收，將透過類似訂閱制的長期協議達成。

晶片需求強勁、此領域涉及複雜技術且競爭者少，加上展望持續看好，使應材成為值得投資人考慮的投資標的。

●美光

美光科技（Micron Technology）以DRAM和NAND快閃記憶體著稱。專攻記憶體晶片，儘管不像為伺服器、PC和智慧手機打造中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU），或系統單晶片（SoC）那麼熱門，但仍是獲利豐厚的事業。而且，把握機會和執行力向來是美光的強項。

美光有多重利多支撐。就短期來說，供應緊俏顯然有助益，使美光上季整體營收激增30%，行動事業部門更成長44%。預料在智慧手機出貨量持續超越市場預期的支撐下，美光行動部門成長可望續強。

紐曼的結論是，整體半導體需求持續升高，且自動駕駛、資訊娛樂、5G、IoT、記憶體和網路領域未來成長可期，這四家公司都將受惠且成長展望光明，值得吸引投資人關愛的眼神。

晶片 營收 投資

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