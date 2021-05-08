我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約60%成人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

史坦普500指數和道瓊雙創新高 下周通膨數據將左右後勢

編譯劉忠勇／綜合外電
就業數據遠不如預期，更加篤定Fed不會比預期更快升息，反而成了市場的利多消息。美聯社
就業數據遠不如預期，更加篤定Fed不會比預期更快升息，反而成了市場的利多消息。美聯社

美國股市史坦普500指數和道瓊工業指數周五雙雙再創歷史新高，科技股在內的成長型股大幅反彈，就業報告不如預期，反倒減輕聯準會（Fed）得提前考慮量化寬鬆退場的壓力。下周的通膨數據，將是Fed未來可能動向的風向球。

道瓊工業指數周五上漲229.23點，收在34,777.76點；史坦普500指數漲0.7%，收4,232.60點。這兩大指數分別創下今年第26個和第24個收盤紀錄，周線漲幅各為2.7%和1.2%。那斯達克綜合指數大漲0.9%，讓周線跌幅收斂至1.5%，收復逾半失土。

晶片股為主的費城半導體指數周五漲1.5%，台積電ADR微跌0.2%，但一周下來都保住漲勢。

美國4月非農業就業人數僅增加26.6萬人，失業率從6.0%微升到6.1%，這兩個數據都遠低市場所料，3月新增就業也下修為77萬人。

令人失望的就業數據也引發美債震盪，據Tradeweb報價，美國10年期公債殖利率一度跌到1.487%，報告公布前在1.570%左右，最後收在1.576%，止住連五日的跌幅。

TD證券全球利率策略主管米斯拉（Priya Misra）表示，最新就業數據再次提醒大家，美國經濟復甦還有長路要走，也因此減輕「Fed得開始思考減碼和自貨幣寬鬆退場的壓力」。

也就是說，就業數據遠不如預期，更加篤定Fed不會比預期更快升息，反而成了市場的利多消息。

TD Ameritrade 首席市場策略師基納漢（JJ Kinahan）指出，科技股掀起了「鬆一口氣的漲勢」。他認為，4月報告不如預期，又下修3月數字，這表示Fed可能要看到就業情況出現更多顯著進展，才會考慮調整貨幣政策。

投資人關注的焦點於是直接轉到下周公布的通膨數據。如果下周三公布的消費者物價指數顯示通膨加速，可能再度引發Fed得比原先預期更快收緊貨幣政策的熱議。

Bleakley顧問集團投資長布克瓦（Peter Boockvar）說：「更有關係的是CPI的月比變化。如果按月漲幅開始升溫，出現0.3%到0.4%的漲幅，就不是一時性的現象，Fed就得考慮了。」

Fed始終堅持，通膨上揚只是一時性現象。

指數 就業 美國

上一則

晶片短缺衝擊 恐遍及各產業

下一則

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

延伸閱讀

就業數據不佳 股指仍創新高

就業數據不佳 股指仍創新高
失業救濟數據佳 推升道指再創高

失業救濟數據佳 推升道指再創高
財經簡訊

財經簡訊
美股道瓊收漲受惠景氣類股 科技股軟腳、那指收黑

美股道瓊收漲受惠景氣類股 科技股軟腳、那指收黑

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

2021-05-01 22:05
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

2021-05-03 08:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這