就業數據不佳 股指仍創新高

勞工部表示，4月非農就業人數僅增加26.6萬，遠低於經濟學者預期的100萬。(美聯社)

即使4月就業 報告令人失望，美股仍繼續創下新高，因為疲弱的數據讓投資人相信推動股市出現歷史性反彈的寬鬆貨幣政策將會持續更長時間。

史坦普500指數攀升30.98點或0.74%至4232.60點，創下歷史新高。道瓊工業平均指數上漲229.23點或0.66%至3萬4777.76點，也是收盤新高。那斯達克綜合指數上漲119.39點或0.88%至1萬3752.24點。

勞工部表示，4月非農就業人數僅增加26.6萬，遠低於經濟學者預期的100萬。上月失業率上升至6.1%，高於預期的5.8%，原因是可用勞工短缺不斷增加。同時，3月初值91.6萬被下修至77萬。

投資人認為，大幅錯失預期可能會讓聯準會(Fed)繼續採取寬鬆政策，包括創紀錄的低利率 和大規模的債券購買計畫。疫情期間受惠低利率的科技股在數據發布後表現優於大盤。微軟和特斯拉均上漲逾1%，而Netflix、Alphabet和蘋果均走升。較高的利率往往會打擊成長型股票，因為它會降低未來收益的價值。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在就業報告後發布報告表示：「這讓Fed在猶豫是否削減寬鬆有了暫時的逃避理由。」

美國 商銀研究部警告，如果強勁的經濟數據可能導致Fed撤回其寬鬆貨幣政策，那麼強勁的經濟數據可能會打擊股市，尤其是科技股。

有些人認為，4月就業人數可能只是個暫時現象，不應改變人們對美國經濟走勢的看法。

高盛(Goldman Sachs)首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)表示：「這真是個巨大的驚喜。」「每次發布數據時都需要保持質疑，這項報告尤其如此。」他強調，季節性調整可能就是可能錯誤解讀的原因。

即使如此，令人失望的就業數仍讓許多經濟學者失望，他們原本估計就業成長會急劇反彈。高盛經濟學者預計4月將新增130萬個工作崗位。

這也讓人們開始懷疑經濟是否能夠像預期的那樣迅速從疫情中完全復甦。部分經濟學者預計，在第1季國內生產總值(GDP)年增6.4%之後，本季將實現2位數成長。

BMO美國利率主管林根(Ian Lyngen)在報告中表示：「這個數據對創造就業機會令人失望，並懷疑第2季是否會延續今年年初以來的正向趨勢。」

串流媒體公司Roku第1季業績超出預期，股價上漲11.55%。根據Refinitiv數據，Roku調整後每股獲利54分，遠勝估計的每股虧損13分。營收較去年同期增加79%，超出預期。

本周道指上漲2.7%，中止連續2周下跌。史指上漲1.2%，那指下跌1.5%。