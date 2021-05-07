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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

美4月就業急速降溫 Fed退場壓力減輕

編譯任中原／綜合外電
美國4月新增非農就業人數僅26.6萬人，市場原先預期會新增將近百萬人。 美聯社
美國4月新增非農就業人數僅26.6萬人，市場原先預期會新增將近百萬人。 美聯社

美國4月就業快速降溫，非農業就業人數僅增加26.6萬人，遠低於市場預估的100萬人，也比3月時的增加77萬人（修正後數字）劇減，顯示第2季開始美國景氣復甦力道出現減弱信號。薪資水準比3月大幅上升，但比去年4月卻僅微增。就業數據偏弱，使市場對聯準會（Fed）可能提前「退場」的憂慮下降，美股科技類股不跌反漲，那斯達克100指數期指7日漲幅應聲擴大。

就業報告各項主要數據如下：

1. 今年2月及3月就業人數合計下修7.8萬人。

2.  4月民間部門就業增加21.8萬人，遠低於市場預估的93.3萬人，也比3月的70.8萬人明顯減少；其中製造業反減1.8萬人，比市場預估及3月時的增加5.4萬人遠遜；休閒、接待業的就業增加，但運輸及倉儲業就業卻劇減。

3. 平均時薪比3月大幅提高0.7%，遠高於市場預估0%，也優於3月時的負0.1%；但時薪僅比去年同期微幅增加0.3%，雖比市場預估的負0.4%稍好，但遠低於3月的4.2%升幅，可能是受到「比較基期」不穩定的影響 。平均每人每周工時為35小時，比市場預估及3月時34.9小時略高。

4. 上月失業率從6.0%微升到6.1%，高於預估的5.8%。

5. 勞動參與率上升0.2個百分點，為61.7%，比預估的61.6%略高；低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從10.7%降到10.4%，顯示全職勞工人數繼續增加。

經濟學者指出，4月就業降溫，主因拜登政府「紓困計畫」提供優渥的失業給付，使雇主願意提供的薪資不易吸引勞工，經濟復甦動能因而減弱，但Fed也因此不必急於縮減寬鬆政策規模。

就業 美國 勞工

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