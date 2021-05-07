克魯曼：葉倫「升息說」講實話 有什麼好怕？

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

財政部長說：「假如下雨，我們可能要撐傘。」專家學者聽了紛紛尖叫：「天啊！她預測會下滂沱大雨。」紐約時報專欄作家克魯曼 （Paul Krugman）以此作比喻，說明為何外界對美國 財長葉倫日前的「升息說」反應過度。

葉倫4日的實際措辭是：「或許利率將必須稍微升高，以確定經濟不致過熱。」

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐時專欄撰文指出，葉倫這句話並不是預測，顯然也無意影響聯準會（Fed）決策，只是按常理就事論事罷了。但此話不該脫口而出，畢竟美國高階經濟官員即使實話實說，也可能被外界解讀為「某種暗示」。

好在「失言」風波很快就平息。其實相對而論，葉倫說了真話也沒什麼大不了。過去兩個月來，市場對將來貨幣政策的預期似乎沒有變動，從長期利率走勢可見一斑。

那麼，媒體為什麼會有「毛骨悚然」的反應？克魯曼認為，這反映更籠統的現象：許多評論員以狹隘觀點管窺經濟短暫的變動，未能把欣欣向榮中的經濟放在更寬廣的視野來看。

克魯曼解釋，種種跡象顯示，美國經濟的確朝氣蓬勃，正邁向自1983-1984「美國之晨」繁榮期以來成長最快的時期。但同時，勃興中的經濟往往會遭遇暫時性的瓶頸，導致特定物價暴漲，例如銅價在2008年12月至2011年2月期間就漲了三倍，儘管那波從金融海嘯復甦的步調相當緩慢。

現在的「瓶頸」問題尤其嚴重，因為新冠肺炎疫情觸發的經濟衰退很「異常」，眼前進展中的復甦也是。消費者支出並未依循往年在傳統型衰退期間所見的型態，因此造成此刻面臨的「異常」混亂局面。

木材供應短缺就是明顯例證。經濟衰退時，住宅支出通常會陡降，但去年在居家防疫時期眾人足不出戶，許多美國人大舉修繕房屋，木材需求激增，但生產商未料到這種情況，之前縮減產能導致供不應求，2吋寬4吋厚木材價格飆破屋頂。

但這類「瓶頸」會不會威脅整體復甦？決策官員必須縮手嗎？克魯曼回答：不會，不必。過去15年提供的教訓是：從原物料價格短期的波動，不能預見未來通膨情況。歐洲央行（ECB）在歐債危機期間竟調高利率，正是因為被當時大宗商品價格飆漲嚇到。對短暫現象做出過度的政策反應，往往後悔莫及。

「缺料」不是大問題，「缺工」呢？許多雇主現在抱怨無法招聘到足夠的人手（儘管美國失業人數仍高，Fed官員估計實際失業率仍接近10%），該嚴正看待這些埋怨之辭嗎？

克魯曼說，他翻出標題「美國小企業苦於合格員工難覓」的蓋洛普／富國銀行調查報告，概述多數企業感嘆聘不到勞工 的情況。這份報告在2013年2月15日發布，當時美國每一個職缺就有三個失業勞工，其實不缺合格勞工，失業率在往後七年持續下降。問題在於：雇主在經濟低迷時已習慣職位空缺可輕易補齊，一旦經濟好轉使招聘難度略增、須調漲工資招人時，雇主就認定這是「勞工短缺」。

但經濟運作本該如此！雇主藉調漲工資爭聘勞工，不是問題，是樁好事。

凡此種種，是否意味著美國經濟可無限擴張，而通膨永遠不成問題？克魯曼強調，當然不是，但瞄見一些物資缺貨、勞動市場強勁，沒理由驚慌。

他指出，唯有見到下列兩種情況中的任一種發生時，才應當憂慮：1)有證據證明，持久性通膨的預期已嵌入訂價決定；2)有證據證明，經濟變得大幅過熱。

目前尚未見到第一種潛在問題已發生的證據，而拜登政府據說正密切關注任何跡象。至於經濟過熱，確實有可能演變成問題，畢竟美國剛通過大規模經濟紓困案，家庭存款也十分充裕，經濟「熱過頭」的可能性的確是有的。但克魯曼相信，倘若經濟成長確實過熱，Fed有能力以及意願踩煞車。