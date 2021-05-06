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就業數據不佳 股指仍創新高

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失業救濟數據佳 推升道指再創高

財經新聞組／綜合報導
道瓊工業平均指數上漲318.19點或0.93%至3萬4548.53點，再創新高。美聯社
道瓊工業平均指數上漲318.19點或0.93%至3萬4548.53點，再創新高。美聯社

道瓊工業平均指數上漲318.19點或0.93%至3萬4548.53點，再創新高。史坦普500指數上漲34.04點或0.82%至4201.62點。那斯達克綜合指數收復早盤跌幅，上漲50.42點或0.37%至1萬3632.84點。

首申失業救濟金人數優於預期，推升股指漲幅。截至5月1日當周，首次申請失業保險金人數為49.8萬，創疫情以來新低，優於《道瓊》(Dow Jones)估計的52.7萬。

4月就業報告定7日發布。接受《道瓊》調查的經濟學者預計，上月將新增100萬個就業崗位，失業率預計將從6%降至5.8%。

E-Trade Financial投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「今天的數據是另一項證據，證明距離全面經濟復甦僅一步之遙，比某些人預期的要早。」「正如數據所顯示，就業部門正在出現一些明顯的復甦，現在所有目光都將注視著這將如何影響聯準會(Fed)的動作。」

PayPal上漲1.87%，該公司上季業績優於預期，營收猛增31%。

Etsy下跌14.57%，該公司預警其銷售恐隨著疫情消退而放緩。

Truist首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示：「相對大盤而言，科技業的獲利動能在2020年5月下旬達到頂峰。」「鑑於預計今年和明年經濟成長將大幅成長，價值型類股將受惠。的確，就價值型類股而言，通常都以金融股帶頭，並且多半是對經濟敏感的產業，這些產業對經濟復甦的反應更強。」

羅素1000價值型指數今年上漲17%，而羅素1000成長型指數則上漲5%。

但是，勒納補充說，股市仍然存在擔憂。首先，聯邦紓困方案刺激經濟成長，但在某個時點，經濟必須回復自然成長。

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