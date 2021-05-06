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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

新冠疫情復熾 亞洲景氣恐陷入癱瘓

編譯任中原／綜合外電
亞銀首席經濟學家澤田康幸表示，「新疫情持續爆發，部分是由變異病毒引起，且許多亞洲經濟體在疫苗採購及管理上都面臨挑戰」。圖為日本街景。 路透
亞銀首席經濟學家澤田康幸表示，「新疫情持續爆發，部分是由變異病毒引起，且許多亞洲經濟體在疫苗採購及管理上都面臨挑戰」。圖為日本街景。 路透

2020年亞洲地區由於防堵新冠疫情的策略奏效，成為全球經濟的贏家；當時歐、美都陷入深度衰退，但許多亞洲經濟體都只經歷小幅萎縮，甚至繼續成長。

然而，現在西方經濟體已經開始回升，且預期到今年底時總產值將恢復到疫情之前的水準，但部分亞洲國家卻因為疫情再起而陷入癱瘓，且預期未來幾個月間成長反而將減緩。

亞洲開發銀行發表的最新經濟展望指出，亞洲各經濟體的表現將高度分歧，而肺炎疫情一波又起是重大風險之一。

亞銀首席經濟學家澤田康幸表示，「新疫情持續爆發，部分是由變異病毒引起，且許多亞洲經濟體在疫苗採購及管理上都面臨挑戰」。

亞銀預測，2021年亞洲開發中經濟體平均成長5.6%；中國將成長8.1%，印度成長11%；但由於疫情威脅未解，成長預估偏向下修。

穆迪分析公司首席亞太區經濟學者柯區南尼表示，「六個月或八個月前，我曾說亞洲將會領先，因為亞洲能夠控制疫情」。但如今情勢丕變，印度發生嚴重疫情，且印度、菲律賓及泰國疫情仍居高不下，觀光業將無法解封。日本等國疫情雖較溫和，但也必須管制部分區域的經濟活動。

美國預估今年經濟成長率將超過6%，照理說對亞洲出口國非常有利。但由於在疫情期間美國已經進口大量產品；且美國經濟解封後，新增需求主要在於服務業，而非電視機等產品，對亞洲出口國並不有利。

同時由於美國利率上升，以及美元匯率回升，將使亞洲金融情勢吃緊，都對亞洲經濟成長不利，部分亞洲國家甚至可能重演2013年「退場風暴」的慘景。滙豐銀行亞洲經濟研究主任范力民表示，「強勢美元已不再是亞洲的福音；雖對亞洲出口有利，但卻使金融情勢吃緊。

但亞銀指出，由於大部分亞洲新興經濟體的通膨仍低，因此由美國所引發的金融情勢震撼「目前仍然可以控管」；如果當真發生金融震撼，斯里藍卡及寮國將相當脆弱。

范力民表示，台灣及南韓等經濟體拜半導體周期之賜，未來幾年的處境仍然良好；「鑒於半導體供給短缺，電子業景氣將不會在未來兩、三季內中斷，將使台、韓能平安渡過這波浪潮」。

但其他仰賴內需的國家則不然，最大的不確定在於中國；中國第1季的經濟數據顯示已經喪失一些動能。柯區南尼表示，「中國的內需仍有待拓展。目前預估2021年中國經濟將成長8%，但這還要看決策當局的作法，以及政府多快恢復經濟刺激措施」。

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