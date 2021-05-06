Switch去年銷2880萬台 今年產量可能受晶片短缺影響

拜疫情帶起的遊戲需求所賜，任天堂遊戲機Switch去年售出2,880萬台，今年能否維持銷售動能將是關鍵。 路透

受惠於新冠肺炎疫情帶動的遊戲榮景，任天堂 的旗艦遊戲機Switch去年度賣出2,880萬台，雖優於先前預期，但預測本年度銷售將減少11.5%至2,550萬台，為推出五年來首度下滑，暗示這款暢銷裝置的銷售可能正在觸頂。該公司並警告，晶片 短缺可能影響Switch的生產。

任天堂6日發布財報表示，至3月底止的上季（年度第4季）營業利益為1,195億日圓（11億美元），優於市場預期的683億日圓。去年度營業利益勁增82%至6,406億日圓（59億美元），Switch銷售達2,880萬台，優於任天堂2月預期的2,650萬台。

這家日本 遊戲大廠的財報結果顯示，疫情帶動的遊戲熱潮並未降溫，而且在面臨零件短缺以及對手Sony和微軟的新遊戲機搶市下，Switch仍維持住了銷售動能。日本遊戲公司卡普空上季發售的人氣遊戲「魔物獵人：崛起」和科拿米發行的「桃太郎電鐵」，也帶動了Switch銷量。

任天堂預測，本年度的營業利益將為5,000億日圓，Switch銷售量將減至2,550萬台。儘管任天堂和其他日本企業一樣，在年初發布的財測往往多偏保守，以便保留日後上調空間。不過，投資人已開始留意Switch的周期巔峰。通常每個世代的遊戲機大約在第五年達到銷售巔峰，產品壽命約可維持七年，才會被下一世代產品取代。

任天堂社長古川俊太郎也警告說，衝擊全球電子製造商的晶片短缺，正在影響生產並增添不確定性。上周競爭對手Sony表示，晶片短缺可能會使該公司無法大幅提高遊戲機產量，股價應聲挫跌。