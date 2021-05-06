涉資安風險 騰訊與美磋商 盼維持遊戲開發商持股

騰訊因資安問題正在與美當局協商。（路透）

路透引述知情人士報導，騰訊控股正與一個美國 安全小組磋商相關協議以允許其維持其對美國遊戲開發商Riot Games以及Epic Games的持股。

消息指出，騰訊自去年下半年起一直在與美國外資審議委員會(CFIUS)進行磋商，CFIUS有權命令騰訊拆分美國的控股。CFIUS一直在研究Epic Games與Riot Games對用戶個人數據的處理是否因其中資所有權的背景而構成國家安全風險。

騰訊持有人氣遊戲「堡壘之夜」(Fortnite)開發商Epic Games的40%股份。騰訊還在2011年買下Riot Games多數股份，並於2015年取得該公司其餘股份，Riot Games為全球最受歡迎桌上型電腦遊戲「英雄聯盟」的開發商。

消息稱，騰訊正在與CFIUS協商降低風險的舉措，以便其可以保留這些投資 。尚不清楚擬議舉措的細節。CFIUS通常會對業務涉及國家安全的公司所有者設置圍欄。他們通常還要求任命獨立審計機構以監督這些協議的執行情況。

消息人士警告稱，並不確定騰訊是否會敲定協議以保持其投資。由於此事屬於機密，消息人士要求匿名。