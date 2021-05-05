狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

虛擬貨幣狗狗幣 （Dogecoin）周三又大漲，日內波動劇烈，交易價值在周三上午飆到創新高的69美分後，下午回落至約62美分，較前一交易日勁揚10%。狗狗幣周二才首度漲破50美分。

本周漲勢有可能起因於特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）計劃5月8日現身美國國家廣播公司（NBC）《周六夜現場》節目。馬斯克經常向他在推特上的5,200萬名粉絲大讚狗狗幣，有人揣測，他可能在全國性電視節目上談及這種數位貨幣，從而引爆更多需求。

根據財經網站CNBC，如果你在今年1月1日就買進狗狗幣，當時價格不到1美分，經過4個月後，以周三高點69美分賣出，將價值121,052美元，獲利12,000%。這比比特幣和乙太幣在內的其他數位貨幣，都要高出很多--如果買1,000美元比特幣，周三時價值1,953美元，買乙太幣則是4,686.58美元。

但在幻想致富買進狗狗幣之前，請務必留意人氣和可靠程度未必一致，許多人警告過狗狗幣有泡沫化的風險。像狗狗幣波動這麼極端劇烈的虛擬貨幣，千萬不要投入你不能完全承受損失的錢進去。