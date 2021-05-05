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亞馬遜有賣壓？貝佐斯拋價值近20億美元持股

編譯季晶晶／綜合報導
零售巨擘亞馬遜執行長貝佐斯本周出售價值近20億美元持股。(美聯社)
零售巨擘亞馬遜執行長貝佐斯本周出售價值近20億美元持股。(美聯社)

財經網站CNBC報導，根據OpenInsider編纂向美國證券交易委員會申報的資料，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）本周賣掉價值近20億美元的持股。

申報資料顯示，貝佐斯繼周一賣出12.7億美元的亞馬遜股票後，周二又再賣6.84億美元，兩天內總共賣掉19.5億美元的手中持股。這是他今年首度大筆出脫持股，去（2020）年拋售超過100億美元的股票。

彭博資訊報導，這次賣股是依照事先安排的交易計畫。根據另一份申報資料，他計畫賣掉多達200萬股。

位居全球首富的貝佐斯仍持有逾10%的亞馬遜股票，這是他1913億美元身價的主要來源。

亞馬遜1997年上市後的15年間，貝佐斯賣掉這家線上零售商大約五分之一的股票，拿到20億美元左右。他的持股價值最近飆漲到只要賣出相對少的股數，就能換到上億美元。

亞馬遜股價今年來變動不大，但去年受惠於居家避疫帶來的「宅商機」，大漲76%。

他先前表示，每年會出售大約10億美元的亞馬遜持股，以便為他的太空探索公司藍源（Blue Origin）提供資金，該公司周三宣布，今年夏天會將第一批太空人送上太空。貝佐斯也計畫將其餘的錢用來推動慈善基金Day One Fund的活動。去年11月，該基金捐款9850萬美元給32個團體。

亞馬遜 貝佐斯 股票

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