大仁說財經 | 木材價格狂飆，房價成本劇增3萬元

木材短缺讓房價飆升。（路透）

去年春天，新冠疫情 摧毀了美國 經濟，鋸木廠關閉了木材生產以應對房市低迷。但景氣從未因而蕭條，現在反而變成沒有足夠木材來滿足炙手可熱的房市。

短缺延後了急需的新屋建設，使成屋的裝修更加複雜，在原本已經炙手可熱的市場上對買家帶來更巨大的衝擊。

一般長度的木材期貨價格創下1615元的歷史新高，較2020年4月初的低點高出驚人的7倍。這個問題很重要，因為木材是房屋建商最主要的購買原料。

北卡羅來納州Raleigh房屋建商Homes By Dickerson總裁兼CEO切森(Brant Chesson)說：「這種情形我從未見過。」

他說，他的公司願意建造更多房屋以滿足不斷增加的需求，但目前根本找不到所需的材料或勞工。他說：「這絕對是造成住房短缺的原因。」

「能撐多久就撐多久」

而且由於房市火熱，木材短缺讓許多潛在的買家付出更多錢。

根據美國房屋建築商協會(NAHB)的分析，光是木材價格上漲就使單戶住宅的平均價格上漲了3萬5872元。

KB Home CEO梅茲格(Jeffrey Mezger)表示：「雖然木材價格上漲，但我們還是將房價調高以轉嫁給消費者。」「而且需求還是遠遠超過供應。」

但是建商不能永遠抬高價格。

美國商銀首席房屋建商分析師洛瓦洛(John Lovallo)說：「這只能撐一段時間，直到達到可負擔度和需求暫歇。」

3月成房銷售價格中位數飆升創紀錄的17.2%，至32萬9100元，這是自NAHB自1999年開始追踪房價以來的最高水平。

木材過熱，竊盜案件頻傳

規模不如KB Home等大型建築公司的獨立建築商已經開始感受痛苦。

由於木材短缺，也承攬建房工作的Chen Agency房地產經紀人麥卡錫(McCarthy)無法完成他在新澤西州Bergen郡的建案，「我們就是買不到木材。」

他估計，房屋的木材成本將達到7萬元，幾乎是8個月前在鄰近建造完全相同房屋成本的2倍。

租房客也為此付出代價。NAHB估計，木材價格上漲使新建的多屋型住宅平均市值增加近1萬2000元，這意味著家庭每月要多支付119元租用新公寓。

短缺和價格暴漲如此極端，以至於建商不斷報告說建築工地的木材和其他原料被盜。

切森說，「偷竊事件頻傳。我們過去一年就被偷了數十萬元的材料。」

鋸木廠跟不上需求

如今的短缺源於之前的房市榮景。在2000年代中期住房泡沫破滅之後，新屋建設衰退。這是很合理的，因為房市嚴重供過於求。但是經濟低迷也導致無數鋸木廠倒閉，這使這一行如今需求激增毫無準備。

然後，新冠疫情爆發。鋸木廠在去年春天預計可能會出現另一波景氣蕭條，加上疫情的公衛限制，因此大幅減產。

全國房地產經紀人協會(NAR)首席經濟學者雲恩(Lawrence Yun)表示：「鋸木廠在應對經濟衰退方面高度擔憂。因此當購屋潮激增時，它們無法快速開啟產能。」

同時，對木材的需求也受到成房的翻新和擴建的推動。

但是承包商在尋找和購買木材方面遇到麻煩，這對消費者來說是又一個麻煩。

全美重建產業協會(NARI) CEO佩克爾(David Pekel)說：「這是協會成員無力負擔的代價。」「它們必須將成本轉嫁給屋主。」

業界呼籲拜登採取行動

木材短缺只是經濟自疫情中迅速恢復將供應鏈推向極端的最新例子。製造商迫切需要勞工，智慧手機、汽車和家電的生產由於電腦晶片短缺而被迫停產。而且，由於缺乏加油車司機，讓今年夏天的加油站門可羅雀。

而且就木材而言，關稅 也進一步加劇了短缺現象。

在川普的貿易戰第一槍，於2017年4月對加拿大木材徵收高達24%的關稅。去年年底，川普政府將這些關稅削減至9%。

房屋建築業目前正在敦促拜登總統採取進一步行動。NAHB主席佛克(Chuck Fowke)呼籲拜登政府「暫時取消」對加拿大木材的9%關稅，「以緩解價格波動」。

福克還敦促白宮「將相關利益相關者召集峰會，就木材和建築材料供應鏈問題進行討論，以查明造成高價和供應緊張的原因和解決方案」。

木材價格即將「暴跌」？

目前的好消息是：產業高管們預期木材產量最終能趕上需求。

大宗商品助理經濟學者布爾曼(Samuel Burman)在最近給客戶的報告中預測，未來18個月木材價格將「暴跌」。

KB Home CEO梅茲格說：「鋸木廠的產能已重新上線。我認為在供應方面度過最糟糕的時期。」

最好是如此，因為市場迫切需要更多供應。

NAR的雲恩說：「目前美國面臨房屋短缺問題。緩解這種短缺的方法就是建造更多房屋。」「房市總是會創造贏家和輸家。房屋建商笑容滿面，但首次購屋者卻非常沮喪。」