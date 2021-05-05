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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

財報強+數據佳 促道指創新高

財經新聞組／綜合報導
由於財報強勁和經濟樂觀情緒推動道瓊工業平均指數創下歷史新高，美股明顯反彈。美聯社
由於財報強勁和經濟樂觀情緒推動道瓊工業平均指數創下歷史新高，美股明顯反彈。美聯社

由於財報強勁和經濟樂觀情緒推動道瓊工業平均指數創下歷史新高，美股明顯反彈。

道指上漲97.31點或0.29%至3萬4230.34點，再創歷史新高。史坦普500指數上漲2.93點或0.07%至4167.59點。那斯達克綜合指數下跌51.08點或0.37%至1萬3582.42點，亞馬遜、Netflix和臉書均下跌逾1%。

通用汽車(GM)獲利超過預期，股價上漲4.05%。動視暴雪(Activision Blizzard)也因業績強勁上漲1.57%。

大宗商品上漲，其中能源特選類股SPDR和材料特選板塊SPDR漲幅最大。雪佛龍和道氏在道指中漲幅最大。ConocoPhillips大漲5.46%，這在某種程度上要歸功於美國商銀將其升評至買進。

在數據方面，根據ADP的最新報告，4月私人就業數增加74.2萬個。這個結果低於接受《道瓊》調查的經濟學者預期的80萬個。ADP同時將3月報告調增4萬8000個。

與此同時，《道瓊》調查的經濟學者表示，4月IHS Markit美國服務採購經理人指數為64.7，高於預期的63.3。ISM非製造業指數略低於預期，為62.7。讀數高於50表示經濟部門正式擴張。

在美國石油學會(API)數據顯示美國石油庫存急劇下降後，油價一度上漲，美國指標西德州中質原油(WTI)期貨價格突破每桶66元。收盤下跌6分或0.09%，報每桶65.63元。

達拉斯Delos Capital Advisors首席投資策略師史密斯(Andrew Smith)表示，最近包括木材和玉米在內的大宗商品價格上漲，正在提高通膨預期，並使周期性類股更具吸引力。

史密斯說：「通貨膨脹的受惠類股正在大漲，這將導致實際利率上升，這將成為那些周期性類股繼續獲青睞的主因。」

拜登政府宣布，由於各國努力生產可挽救生命的疫苗，因此支持放棄對新冠病毒疫苗的知識產權保護。

消息傳出後，生產疫苗的主要製藥公司的股票均下跌。 Moderna跌幅超過6％。

出於安全考慮，運動器材製造商Peloton在宣布召回其跑步機產品後下跌了14％以上。

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