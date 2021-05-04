WSJ：台韓經濟繁榮的失衡 為金融脆弱性埋下隱患

台灣與南韓上周都公布了優於預期的經濟成長數據，但華爾街日報分析說，兩國的經濟繁榮過度依賴出口，這種經濟失衡恐將使其金融脆弱性更加惡化。歐新社

台灣 和南韓 上周都公布優於市場預期的經濟成長數據，兩者的情況看起來非常相似：出口蓬勃發展、國內需求未能跟上，這種現象已造成了一些問題，如果這種趨勢持續下去，金融脆弱性將會進一步惡化。

華爾街日報報導，以南韓為例，與新冠肺炎疫情爆發前的2019年第4季相比，該國今年第1季的商品出口成長4.4%，而私人消費支出仍比基準低5.5%。

台灣也是如此。今年第一季度電子產品出口同比增長28.4%，淨出口於上季國內生產總值(GDP)成長8.2%的貢獻，遠遠超過消費。任何一個方向的失衡都會造成問題。

這個問題有很大一部分牽涉到外匯市場，台灣與南韓都不希望本幣過度升值，因為本幣升值會削弱出口競爭力。這就為兩種風險埋下了隱患，首先是外匯存底激增，將使得這兩個亞洲出口強權在匯率操縱問題上與美國 發生衝突。儘管這種情況可能不會很快發生，但美國財政部也許不會無限期保持沉默。

第二種風險更加複雜，從長遠來看更令人擔憂。台灣與南韓的央行都儘量避免升息，以防為各自貨幣的升值火上澆油。不過，維持這麼低的利率，以及嚴重依賴貨幣政策而非財政政策來支撐需求，可能會使與房市有關的金融脆弱性更加惡化。

台灣央行公布的數據顯示，2019年台灣家庭負債的GDP占比為86.7%。不過，自疫情爆發以來，未償抵押貸款的總額上升了10%，意味著家庭負債的GDP占比肯定已進一步攀升。根據國際金融協會(IIF)的數據，南韓在這方面的占比更高，截至2020年底，家庭債務的GDP占比達到102.8%。即使按照先進經濟體的標準衡量，台灣和南韓的這項占比也很高。

報導指出，台灣與南韓政府知道高槓桿可能造成的不穩定效應，已多次試圖為房市降溫。但當太多總經政策是建立在政府厭惡負債以及過度以出口為優先時，勢必會累積許多脆弱性。