我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

籃球賽爆歧視亞裔 少年球員被打到腦震盪

中國長征火箭未來幾天將「失控再入」

WSJ：台韓經濟繁榮的失衡 為金融脆弱性埋下隱患

編譯林聰毅／綜合外電
台灣與南韓上周都公布了優於預期的經濟成長數據，但華爾街日報分析說，兩國的經濟繁榮過度依賴出口，這種經濟失衡恐將使其金融脆弱性更加惡化。歐新社
台灣與南韓上周都公布了優於預期的經濟成長數據，但華爾街日報分析說，兩國的經濟繁榮過度依賴出口，這種經濟失衡恐將使其金融脆弱性更加惡化。歐新社

台灣南韓上周都公布優於市場預期的經濟成長數據，兩者的情況看起來非常相似：出口蓬勃發展、國內需求未能跟上，這種現象已造成了一些問題，如果這種趨勢持續下去，金融脆弱性將會進一步惡化。

華爾街日報報導，以南韓為例，與新冠肺炎疫情爆發前的2019年第4季相比，該國今年第1季的商品出口成長4.4%，而私人消費支出仍比基準低5.5%。

台灣也是如此。今年第一季度電子產品出口同比增長28.4%，淨出口於上季國內生產總值(GDP)成長8.2%的貢獻，遠遠超過消費。任何一個方向的失衡都會造成問題。

這個問題有很大一部分牽涉到外匯市場，台灣與南韓都不希望本幣過度升值，因為本幣升值會削弱出口競爭力。這就為兩種風險埋下了隱患，首先是外匯存底激增，將使得這兩個亞洲出口強權在匯率操縱問題上與美國發生衝突。儘管這種情況可能不會很快發生，但美國財政部也許不會無限期保持沉默。

第二種風險更加複雜，從長遠來看更令人擔憂。台灣與南韓的央行都儘量避免升息，以防為各自貨幣的升值火上澆油。不過，維持這麼低的利率，以及嚴重依賴貨幣政策而非財政政策來支撐需求，可能會使與房市有關的金融脆弱性更加惡化。

台灣央行公布的數據顯示，2019年台灣家庭負債的GDP占比為86.7%。不過，自疫情爆發以來，未償抵押貸款的總額上升了10%，意味著家庭負債的GDP占比肯定已進一步攀升。根據國際金融協會(IIF)的數據，南韓在這方面的占比更高，截至2020年底，家庭債務的GDP占比達到102.8%。即使按照先進經濟體的標準衡量，台灣和南韓的這項占比也很高。

報導指出，台灣與南韓政府知道高槓桿可能造成的不穩定效應，已多次試圖為房市降溫。但當太多總經政策是建立在政府厭惡負債以及過度以出口為優先時，勢必會累積許多脆弱性。

台灣 南韓 美國

上一則

美大銀行錢太多 罕見建議大型法人戶提出存款

下一則

科技股賣壓出籠 美股早盤那指跌逾1%

延伸閱讀

遺產到手身價達74億 三星李健熙遺孀躍南韓女首富

遺產到手身價達74億 三星李健熙遺孀躍南韓女首富
麻州疫苗接種穩定經濟看好 第一季GDP估成長率11.3％

麻州疫苗接種穩定經濟看好 第一季GDP估成長率11.3％
G7外長會議 布林肯與日韓談對北韓新方針

G7外長會議 布林肯與日韓談對北韓新方針
港府估第一季GDP成長7.8% 「市民無感」

港府估第一季GDP成長7.8% 「市民無感」

熱門新聞

根據UBS Evidence Lab編纂資料，亞馬遜賣得最好的鞋子品牌是Skechers。此為示意圖。（路透）

這品牌鞋子亞馬遜賣得最好 分析師喊：快買股票

2021-04-27 22:10
4月30日的最新周運價，遠東-美東、歐洲同步創歷史新高；遠東到美東周漲幅12%，價格每40呎櫃首度站上6,000美元。路透

美東運價漲翻了 首度站上6000美元大關

2021-04-30 08:27
美國總統拜登從當選到上任93天，美股標普500指數漲幅超過24%。（美聯社）

拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

2021-04-26 20:19
巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

2021-05-01 22:05
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

2021-05-03 08:59
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
亞裔女紐約皇后區購物 遭男員工罵「說太多 不是中國」

亞裔女紐約皇后區購物 遭男員工罵「說太多 不是中國」
非裔女強逼華女脫口罩 抓狂揮錘破頭見血

非裔女強逼華女脫口罩 抓狂揮錘破頭見血