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英特爾建晶圓廠要巨額補貼 德國媒體評價兩極

中央社／柏林3日電
歐盟打造半導體聯盟拉英特爾助陣，不過英特爾要求巨額補貼，引起德國媒體正反兩極的評價。歐新社
歐盟打造半導體聯盟拉英特爾助陣，不過英特爾要求巨額補貼，引起德國媒體正反兩極的評價。歐新社

歐盟打造半導體聯盟拉英特爾助陣，不過對方獅子大開口要求巨額補貼，引起德國媒體正反兩極的評價。

美國半導體龍頭英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）上週訪問柏林和布魯賽爾，表達有意加入歐洲半導體聯盟和在德國建晶圓廠的意願，不過強調為了與台灣和韓國競爭，前提是政府必須提供80億美元的補貼。

德國「商報」（Handelsblatt）今天分析說，目前全球只有台積電、三星、英特爾有能力生產先進晶片，前兩家享受母國的規模經濟優勢，對投資歐洲興趣缺缺，只剩下英特爾有意願，儘管技術離前兩者有一段距離。

該報指出，歐洲的半導體想追上亞洲，光蓋晶圓廠不夠，從設計、生產設備到封裝整個產業鏈都必須強化，並擴大原本在感測器和汽車晶片的優勢；給一家企業這麼多補貼是很大的冒險，但如果英特爾不來投資，歐盟除了繼續依賴亞洲沒有其它選擇，毫無翻身機會。

有鑒於晶片產能吃緊的問題未來幾年都無解，該報建議歐盟與英特爾展開談判，在今年夏天前達成建廠的共識。

不過，另一家德國重要財經媒體「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）不看好英特爾的雄心，指出英特爾技術不如台積電和三星，不可能拿到蘋果（Apple）等大廠的訂單，季辛格想自製晶片又寄望代工業務追上競爭者根本不切實際。

季辛格接受德國媒體訪問時，督促德國政府針對補貼盡快做出決定，「現在是歷史關鍵的一刻，我們還能扭轉下滑趨勢，減少對亞洲廠商的依賴，5年後就太晚了」。

歐盟為減少對進口產品的依賴，5日將公布新的工業政策，準備全面強化半導體、雲端、電池芯、氫能源等未來產業的生態系。

德國 晶片 歐盟

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