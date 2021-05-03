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股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

編譯季晶晶／綜合報導
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

「股神」巴菲特（Warren Buffett）在旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）股東大會上表示，隨經濟復甦加速，他從許多業務看到通膨現象。

擔任波克夏董事長兼執行長的巴菲特說：「我們看到非常大幅的通膨。這很有趣。我們提高價格，別人對我們提高價格，都被接受。」

這位億萬富翁投資人補充說：「除全美最大的預製屋業務外，我們有9家住房建商。所以我們蓋很多房子，成本一直在往上漲、漲、漲。鋼鐵價格，各位知道，每天都在攀高。」

波克夏旗下有全美最大住戶建商之一的Clayton Homes，以及Benjamin Moore油漆公司和Shaw地材公司等。

通膨最近開始加速，原因很多，包括需求增加和部分供應鏈的問題。剔除波動性較高食品和能源價格的核心個人消費支出物價指數3月上漲了1.8%，是自2020年2月以來的最大漲幅，而整體消費者物價指數增加2.3%，是2018年以來最快增速。

美國聯準會主席鮑爾上周重申，他預計通膨率會暫時上升，然後才回落至央行設定的2%目標附近。聯準會決議，只要通膨不超標太多，在看到充分就業之前不升息。

波克夏 指數 聯準會

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