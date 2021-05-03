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美股道瓊收漲受惠景氣類股 科技股軟腳、那指收黑

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所一景。美聯社
紐約證交所一景。美聯社

美股三大指數周一（3日）漲跌互見，道瓊與史坦普500指數收漲，反映企業財報季整體樂觀，但大盤尾盤漲勢收斂，受特斯拉、亞馬遜等大型企業走跌拖累，那斯達克指數收黑，因一些高價成長股下跌而承受壓力，資金輪動至景氣類股和經濟重啟概念股。

道瓊指數3日上漲238.38點，漲幅0.7%，收34,113.23點；史坦普500指數上漲11.49點，漲幅0.27%，收4,192.66點；那斯達克指數下跌67.56點，跌幅0.48%，收報13,895.12點。

史坦普500指數中對景氣敏感的景氣性類股上漲，必需消費品股、能源股和原物料類股表現勝過成長股，抵銷科技股和零售股下跌的拖累。

史坦普500指數中百分比漲幅最大的個股是石油服務公司貝克休斯，漲幅達漲8%。服裝零售股也表現強勁，Gap上漲7.1%，Foot Locker漲4.1%。

Wedbush Securities股票交易部董事總經理Michael James表示：「所有那些今天大漲的公司，都是受經濟重啟的樂觀情緒推動，人們將走出家門花錢購物。」

那斯達克指數走跌，包括亞馬遜、Google母公司字母、臉書（Facebook）和微軟等科技巨擘走低，儘管這些業者的財報基本樂觀。另外，晶片類股也下跌，費城半導體指數下跌1.2%。

瑞銀私人財富管理董事總經理Rod von Lipsey表示：「今年迄今，我們看到價值股跑贏成長股的情況略有改變。」

生技類股方面，輝瑞上漲，因拜登政府將支持該公司出口美國製造的冠狀病毒疫苗；Moderna上漲，此前該公司同意向全球「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）提供多達5億劑疫苗。

跌幅最大的個股是化妝品巨擘雅詩蘭黛，下跌7.9%，因上季銷售低於分析師預期。

到目前為止，超過一半的史坦普500指數成份股企業已經公布財報，根據路孚特IBES數據，預期第1季這些企業的獲利將成長46%，高於4月初預估的成長24%。在公布財報的企業中，約87%企業的每股盈餘也高於分析師預期。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「這是連續第四季獲利遠超預期。我認為，人們繼續低估這波漲勢有多強勁，以及經濟反彈的力度有多大。」

周一公布的數據顯示，美國4月製造業成長降溫，另外，一個原物料價格指數漲至2008年以來的最高水準。市場一直在關注是否會出現更高的通膨，由於從木材、石油、電腦晶片等各種產品價格上漲，企業執行長們削減成本並提高產品價格。

那斯達克100指數中漲幅最大的是eBay，上漲4.2%，此前這家電商公司表示，對未來接受加密貨幣持開放態度。

紐約證交所一景。美聯社
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指數 史坦普500 那斯達克

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