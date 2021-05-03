無視5月賣股 經濟重啟領漲

美股在5月第一個交易日上漲。(美聯社)

美股在5月的第一個交易日上漲，因為與經濟重新開放相關的股票因疫情限制放寬而走高。

道瓊工業平均指數 上漲238.38點或0.7%至3萬4113.23點。史坦普500指數上漲11.49點或0.27%至4192.66點。那斯達克綜合指數下跌67.56點或0.48%至1萬3895.12點，大型科技股在經歷上月強勁表現後拉回。

看好經濟重新開放帶動股市走高，尤其是零售商。皇家加勒比海(Royal Caribbean)和美國 航空分別上漲超過1%。Gap反彈7.19%。Dillard’s上漲9.69%，梅西百貨(Macy)上漲8.02%。Urban Outfitters和Kohl's的漲幅均超過5%。

紐約州長古謨(Andrew Cuomo)宣布將取消紐約、新澤西州和康州大部分室內人員上限，且本月稍晚紐約市將恢復24小時的地鐵服務，這些股票開始上漲。

波克夏控股(Berkshire Hathaway)上漲1.69%，這個巴菲特(Warren Buffett)執掌的財團上季營業獲利激增20%，並繼續回購大量自家股票。巴菲特還透露，當他下台時，目前綜理所有非保險業務的副總裁阿貝爾(Greg Abel)將接任。

電信巨頭Verizon上漲0.19%。該公司宣布將以50億元價格將其媒體集團出售給私募股權公司Apollo Global Management。此舉讓Verizon可卸下AOL和Yahoo前網路帝國的資產。

史指4月為連續第3個月上漲，由於投資 人看好疫情之後的經濟和獲利回升，當月上漲超過5%，今年以來上漲超過11%。道指上月上漲約2.7%，那指4月上漲5.4%。

有些投資人預計，根據「5月賣股走人」的華爾街格言，新月份的開始將走勢疲軟。這句話通常建議投資人在5月至10月間避險，因歷史上股市在這段時間傾向於拋售。

美國商銀溯自1928年的數據顯示，5月至10月期間的平均漲幅和中位數是同年6個月中最低的；史指當年上漲66%，但在這6個月中的平均漲幅為2.2%。

該行指出，股市可能會表現平平，尤其是在11月至4月大規模反彈28%之後。

美國商銀技術研究策略師蘇特邁爾(Stephen Suttmeier)在報告中表示：「這只是觀察得到的一小部分結果，但在11月至4月的反彈至少20%之後，5月至10月的平均漲幅和中位數都不會太高。」

數據方面，IHS Markit數據顯示，4月美國製造業活動以創紀錄高速成長，4月製造業商業活動PMI指數升至60.5，符合接受《道瓊》調查的經濟學者預期。

但是，供應管理協會(ISM)的另一項指標顯示製造業擴張放緩。ISM 4月製造業PMI為60.7，不如預期的65.0和3月的64.7。

4月就業報告將於7日發布，預計增加97.8萬。

Cresset Capital投資長亞比林(Jack Ablin)說，「投資人開始為另一個忙碌的一周做好準備，並以備受關注的就業報告結束。根據經濟和收財報方面的利多，未來阻力偏小的機率似乎更高。」