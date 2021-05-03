經濟重啟概念股帶動 美股早盤漲近200點

在5月首個交易日，美股早盤上漲近200點。(美聯社)

在經濟重啟概念股帶動下，美股 在5月的第一個交易日走高，道瓊工業指數 3日早盤漲近200點。

道瓊工業指數3日早盤上漲190.09點或0.56%、標普500指數漲0.56%、那斯達克指數漲0.5%、費城半導體指數漲0.6%、台積電ADR漲0.36%。

「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司，上季營業利益激增20%，並持續大量買回庫藏股，激勵早盤股價上漲1.34%。波克夏公司執行長巴菲特對財經網站CNBC表示，假如他卸任，可能的繼任人選是主管波克夏非保險事業的副董事長亞伯（Greg Abel）。

經濟重啟題材個股3日早盤上漲，挪威郵輪上漲0.097%、卡特彼勒升0.93%、美國 銀行漲0.69%，

美國電信業者威瑞森3日宣布，將把包括雅虎（Yahoo）與美國線上（AOL）等媒體資產，出售給美國私募基金集團Apollo全球管理公司，交易金額為50億美元，激勵威瑞森股價上漲0.73%。

然而，鑒於華爾街「5月賣出後離場」的俗諺，投資人擔心本月美股可能下跌。依據歷史經驗，5至10月這段期間美股大跌的可能性偏高。

美國銀行表示，美股今起的表現可能乏善可陳，畢竟大盤從去年11月至今年4月已大漲，其中標普500指數勁揚28%。