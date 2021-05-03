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威瑞森以50億元出售雅虎、AOL給私募基金阿波羅

編譯劉忠勇、世界新聞網／綜合外電
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)
威瑞森電信出脫雅虎、美國線上，象徵經營策略驚人翻轉。(路透)

紐約時報3日報導，威瑞森電信（Verizon）宣布將旗下媒體事業出售給美國私募基金集團阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management），阿波羅將以50億美元收購雅虎（Yahoo）和美國線上（AOL）。

威瑞森2015年至2017年斥資90億美元收購雅虎和AOL，成為旗下媒體事業的兩大主力。這象徵威瑞森經營策略驚人翻轉，將重心回歸本業和5G無線服務。

金融時報分析，這樣的策略反映當年全世界電信巨人的普遍心態：在數位媒體爆發的年代，他們也希望藉成為內容的擁有者從中受益。

近幾年來，Netflix和亞馬遜已建立龐大的線上媒體事業，迪士尼（Walt Disney）和ViacomCBS也調整策略，建立自己的串流媒體平台。

不過，電信業者整體而言自我塑造為節目內容的創作者和擁有者的過程並不順利。威瑞森並非單一的例子，更大的同業AT&T五年前以854億美元併購旗下擁有CNN、HBO、華納兄弟的時代華納，有意建立足以和Netflix抗衡的串流影片事業。這策略成效不一，消費者確從有線和衛星電視轉到影片串連平台，但AT&T 1月卻為付費電視 事業提列155億美元的費用。

阿波羅近兩個月交易頻頻，3月宣布以高達110美元的價碼取得Athene Holding 尚未持有的全部股份，進一步鞏固對這家保險關係事業的所有權，3月底又同意總價值72億美元的交易，將科技產品經銷商 Tech Data控股權出讓給新聚思（Synnex），阿波羅仍持有45%的股份。

美國 AT&T 雅虎

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