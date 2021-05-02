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英特爾CEO基辛格親訪以色列 證實斥資100億美元蓋新廠

編譯洪啟原／綜合外電
英特爾2日證實，將斥資100億美元在以色列蓋新廠房。美聯社
英特爾2日證實，將斥資100億美元在以色列蓋新廠房。美聯社

美國晶片大廠英特爾（Intel）2日宣布，將額外投入6億美元擴大位於以色列的研發部門（R&D），並證實將斥資100億美元在此興建新的晶片廠。

英特爾執行長基辛格在造訪以色列的一日行程中宣布這項消息，是他上周造訪德國和比利時在內歐洲之外的其中一站。這是基辛格2月上任以來首度造訪歐洲，他2日發布新聞稿說，「英特爾和以色列在未來數十年將充滿活力」。

英特爾正投資4億美元，設法把旗下自駕車公司Mobileye的耶路撒冷營運處擴建為R&D園區，以研發自駕技術。其餘2億美元將用於設立R&D中心IDC12，地點選在以色列北部的海法，將設在現有的研發中心旁邊。

英特爾表示，這座「超大型晶片設計」設施預估能容納6,000名員工。

英特爾近幾年已買下三家以色列公司，包括2017年以150億美元買下Mobileye、2019年斥資20億美元收購人工智慧晶片製造商Habana，以及去年以10億美元買下大眾運輸導航開發商Moovit。

基辛格在這趟行程中會見英特爾和Mobileye的管理層，並會晤以色列總理內唐亞胡。

以色列財政部早在2019年初曾承諾，將提供10億美元補助金，給英特爾興建規模上看110億美元的晶片廠，後者當時並未確認興建規模。但英特爾2日證實，這項投資的規模為100億美元，而且已展開第一階段興建工程。

英特爾位於以國迦特城的Fab 28晶圓廠，目前生產10奈米晶片。英特爾並未透露新廠是否製造尺寸更小的晶片，但今年3月表示，正斥資200億美元在美國亞利桑那州興建兩座廠房，用於生產7奈米晶片。

晶片 以色列 自駕車

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