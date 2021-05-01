巴菲特線上股東會 承認「錯賣蘋果股票」 拒談加密貨幣

巴菲特和芒格1日舉辦波克夏線上股東大會。(路透)

全球投資界的年度盛事「巴菲特 波克夏股東會」1日線上登場，「股神」巴菲特(Warren Buffett)和黃金搭檔、現任波克夏·海瑟威公司副主席查理芒格（Charlie Munger）回答了三個半小時的問題。

第一財經報導，90歲的巴菲特時不時拿起桌上低糖版可樂喝，而坐在旁邊的97歲的芒格則喝的是標準版可樂。在2016年股東大會上，巴菲特曾開玩笑說，自己身體的1/4可能都是可口可樂。

1.承認錯賣蘋果股票

去年第四季，波克夏減持其第一大重倉股蘋果共5716萬股股票。

巴菲特1日承認，在2020年出售部分蘋果股票「可能是個錯誤」，在科技股領漲2020年之後，蘋果股價今年走勢依然強勁。同時，芒格也認為，賣出蘋果股票確實錯了。

巴菲特和芒格都表示，並不覺得蘋果估值瘋狂，稱讚蘋果CEO庫克（Tim Cook）是CEO裡面最棒一位管理人。他評價庫克和喬布斯（Steve Jobs）稱，「庫克創意上做不到喬布斯那一步，喬布斯在管理方面可能沒有像庫克做得這麼出色。」

巴菲特談到蘋果的問題時表示，手機是現在所有年輕人生活當中已經是必不可少的一部分，一輛車3.5萬美元，很多人寧願把車放棄也不願意放棄蘋果手機，所以波克夏當時有機會買蘋果股票是很好的。

2.不會買回來航空股

報導指出，對於去年清倉航空公司股票，巴菲特在股東大會上表示，航空業現在確實有很大的復甦，但他還不想把這個股票給買回來，因為雖然現在有很多人想去國際旅行都去不了，商務出行也沒有自底部完全復甦。

他表示賣出的航空股只占公司業務的一小部分，並且表示四大航空公司加起來賣出去可能不到1000億美元，而蘋果一個公司已經超過2000億。雖然目前航空業有所復甦，但他還不想買回股票。

波克夏擁有美國運通19%的股份，還有精密鑄件很多股份，這些都是跟航空業、航空旅行是息息相關的。

3.建議投資指數基金

巴菲特羅列了當今世界上最大的20家公司，如蘋果、沙特阿美、微軟、亞馬遜、Facebook等上。在前六個公司中有5家是美國公司，而30年前全球最大的公司中有超過一半是日本公司。

短短30年內，最高市值公司的市值從1040億美元增長到2.05萬億美元。從市值水平來看，是變大了，最大市值一定程度反映了一些通脹，但這期間其實並不是高通脹時期。你可以看到30年裡，世界變化極大。但如果你的股票持倉足夠多元化，那就會表現很好。

巴菲特說，如果你喜歡挑選個股來投資的話，很難確保你能挑選到很多年後還頑強存活的公司。「世界可能以非常、非常戲劇性的方式發生變化。」他補充稱，最好的投資方式是投資指數基金。

不過，他的老搭檔芒格則認為，相對標普500，持有波克夏股票更為安心，公司業務目前發展得非常好。

4.巴菲特拒談加密貨幣

當被問到如何評價比特幣時，巴菲特拒絕討論這個話題。他表示，我和芒格都沒沒持有比特幣，不想回答這個問題讓大家不開心。

芒格直言，「我痛恨比特幣的成功，比特幣就好像一種憑空生出的金融產品，也不喜歡虛擬貨幣綁架現有的貨幣系統。這一點和我們文明的發展是相悖的。」

此外，巴菲特在談及遺產稅時表示，他擁有的一切要不然被聯邦政府收走，要不然進入慈善行業，而他更傾向於作慈善。如果民眾認為這些錢應該被政府收上去，也希望這筆錢能發揮更大的作用。

波克夏在1日股東大會前夕公布，今年1-3月間，營業利益由去年同期的58.7億美元增加到70.2億美元，是2010年來第二高成績，僅2019年第3季的表現比上季更耀眼，主要是集團旗下保險部門以及製造商、服務以及零售事業業績暢旺。