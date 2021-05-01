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美股創5個月來最大單月漲幅 企業獲利預告還有上漲空間

編譯劉忠勇／綜合外電
不少分析師認為，優於預期的企業財報可以讓價位偏高的美股繼續上漲。美聯社
不少分析師認為，優於預期的企業財報可以讓價位偏高的美股繼續上漲。美聯社

美國股市周五（4月30日）下跌，但在一系列強勁的企業財報撐腰下，4月創下去年11月以來的最大單月漲勢。

道瓊工業指數周五跌185.51點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.7%和0.9%。總結4月，史坦普500指數上漲5.2%，道瓊和那斯達克各漲2.7%和5.4%。

台積電ADR周五跌近2%，但跌幅不若費城半導體指數的2.9%，兩者4月各跌1.3%和0.5%。

投資人4月大部僵持於兩股多空勢力，一是全球經濟尤其美國經濟呈現反彈，二是全球尤其是最近的巴西和印度新冠肺炎疫情加重。

Brooks Macdonald投資長帕克（Edward Park）表示，他們正密切關注受到干擾全球供應鏈，接下來是否會引發通膨。如果供給受限和通膨因素延續到明年，帕克認為，「由極寬鬆資金環境支撐的市場成長的部分將欲振乏力」。

Invesco基金經理人泰勒（Georgina Taylor）說：「市場要應付很多彼此衝突的消息。如今能帶給股市持續動力的門檻很高。在美國經濟復甦和領漲主力財報強勁的支持下，美股已漲了一大段。」

不過，也有不少分析師認為，優於預期的企業財報可以讓價位偏高的美股繼續上漲。據路孚特（Refinitiv）統計，目前為止，已公布財報的史坦普500指數企業獲利有87%優於預期，比率之高前所未見；整體獲利成長逾46%。

合眾銀行（U.S. Bank）財富管理投資長費利德曼（Eric Freedman）說：「財報其實尚未完全反映在股價上，這是因為在優於預期的環境下，對下半年預測才開始上修。」

瑞士信貸首席美股策略師葛洛柏（Jonathan Golub）也認為，企業自疫情復原的情況尚未達到高峰，第2季可能還不夠樂觀。

他說：「在景氣周期之初 ，分析師往往低估了營業槓桿。」他指的是營收成長之下的獲利加大效應，同時營運成本尚稱穩定。他說，每次誤解這個效應，經常迫使分析師上修獲利預測，「此趨勢可以持續兩到三年」。

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