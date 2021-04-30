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聯電竊美光商業機密有罪 遭美列智財保護主要進展

財報無力提振 但史指月增5%

財經新聞組／綜合報導
華爾街最後一家發布業績的大型科技公司亞馬遜第1季獲利創紀錄。(美聯社)
華爾街最後一家發布業績的大型科技公司亞馬遜第1季獲利創紀錄。(美聯社)

投資人對一連串財報結果和電商巨頭亞馬遜的強勁獲利表現不滿，主要平均指數下滑。

史坦普500指數下跌30.3點或0.72%至4181.17點，而道瓊工業平均指數下跌185.51點或0.54%至3萬3874.85點。那斯達克綜合指數下跌119.86點或0.85％至1萬3962.68點。

但即使30日股市表現疲軟，但史指4月表現為連續第3個月上漲，漲幅為5.25%。道指本月上漲2.7%，那在4月上漲5.4%。

華爾街最後一家發布業績的大型科技公司亞馬遜第1季獲利創紀錄。這家總部位於西雅圖的公司表示，獲利增加2倍多，達到81億元，而1月至3月銷售額猛增44%達1080億元，超出華爾街預期，該公司每股獲利15.79元，遠高於市場普遍預期的9.54元。

亞馬遜的財報顯示，即使經濟開始重新開放，對其龐大的網購零售業務需求仍然強勁。亞馬遜股價30日下跌0.11%。

與此同時，推特的用戶增加和第2季營收預測完全相反，後者低於分析師預期。該社交媒體平台表示，截至3月31日的3個月可獲利每日活躍用戶(mDAU)總數為1.99億，每股獲利16分。股價30日暴跌15.16%。

歐盟表示蘋果公司App Store違反競爭規則，其股價承受一些輕微的壓力，下跌1.51%。

埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)收盤下跌。雪佛龍上季每股獲利未達預期。

3月個人支出跳升4.2%，優於預期。在更多財政紓困措施推動下，個人收入猛增21.1%。

3月PCE價格指數較上月增0.5%，年增2.3%。不包括食品和能源的核心PCE月增0.4%，年增1.8%。聯準會(Fed)一直密切關注PCE通膨指標，主席鮑爾(Jerome Powell)在本周稍早時曾警告，這可能表明物價出現短暫上漲。

通膨數字顯然不像人們所擔心的那麼高，因為在公布這些數字後，10年期債券殖利率持平。

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