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銅價觸及1萬美元創10年新高 將對市場產生何種影響？

編譯洪啟原／綜合外電
銅價29日盤中觸及每噸10,008美元，締造2011年3月來新高價位。路透
銅價29日盤中觸及每噸10,008美元，締造2011年3月來新高價位。路透

隨著全球經濟復甦推升需求，和銅礦供給難以追上需求，助攻銅價漲破每噸10,000美元，為2011年3月以來首次抵達這個里程碑，逼近當年的歷史高點。

倫敦金屬交易所（LME）交易的銅價29日盤中觸及每噸10,008美元，漲幅為1.34%，但稍後回檔至幾無變化，報每噸9,885美元。銅價在2011年2月漲至每噸10,190美元，創歷史新高。銅一般公認是景氣晴雨表，因許多產業應用都須用到這種金屬。

銅價飆漲可能影響公司行號的獲利，成本轉嫁到消費者身上。已有部分企業主管警告，本季成本持續升高，這些企業包括重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）、飲料釀造商Molson Coors，以及食品公司卡夫亨氏（Kraft Heinz）。投資人一直在關注通膨壓力，儘管美國聯準會（Fed）目前仍把通膨升高視為暫時現象。

Tocqueville資產管理公司投資組合經理John Petrides接受CNBC訪問時說：「問題在於是否相信Fed的看法。若你相信Fed是正確的，成本上漲就只是暫時性的短期小插曲。若不相信Fed，意味Fed可能落後通膨曲線，經濟實際上正加快通膨步調，這些商品漲價的成本將持續存在。這對缺乏定價能力的企業來說，將是較大的問題。」

但Petrides說，隨著需求升高提振生產增加，已上漲的大宗商品價格應該會自我修正。Laffer Tengler投資公司投資長Nancy Tengler說，在看到工資上漲之前，不會擔心通膨升高。

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