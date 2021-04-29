亞馬遜Q1獲利創紀錄 營收再破千億元

亞馬遜公布1到3月的上一季，營收連續第2季突破1千億美元。(美聯社)

亞馬遜 周四（29日）公布第1季財報，獲利刷新紀錄，營收 激增44%至再度突破1千億美元，並給出樂觀的財測。

這家總部在西雅圖的公司在截至上季為止疫情 爆發的一年間，獲利超過260億美元，比前三年加總起來還要多。今年1到3月間的獲利躍增至逾3倍的81億美元，營收成長44%至1,085億美元，遠超出分析師預期。每股盈餘15.79美元，也優於華爾街預估的9.54美元。

亞馬遜並預估第二季營收在1100億美元至1,160億美元之間，這會是連續第3季突破千億美元大關，暗示該公司預期成長動能將延續，有助緩解投資人對業績可能在疫情後環境下的放緩的憂慮。

亞馬遜證實今年的會員促銷日Prime Day將在第2季舉行。這將有助貢獻春季業績。

該公司是疫情的最大受益者之一，因為想避開人群的消費者紛紛湧上線。本月稍早，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）說，Prime已有2億名會員，高於2020年第1季時的1.5億美元。

在核心零售領域之外，亞馬遜的雲端運算和廣告業務部門持續快速成長態勢。亞馬遜網路服務（AWS）的營收達135億美元，比一年前高出32%。亞馬遜未單獨公布廣告營收，但包含該項目在內的「其他」類別，營收較去年同期成長77%至69億美元。

實體門市，像是Whole Foods Market以及例如亞馬遜書店的其他店面，營收持續下滑。銷售重挫16%到39億美元。

在上季，亞馬遜國際營收的成長幅度比北美大。國際銷售較一年前躍增60%，比任何其他類別的表現都優秀，相較下，北美增長40%。

彭博行業研究資深分析師Poonam Goyal表示：「了不起的一季。各方面都很好，顯示出消費者改變習慣更傾向數位化將有持久性。」

亞馬遜盤後交易上漲4%，預示周五紐約開盤時，股價將寫下創紀錄新高。過去12個月，該股上漲約45%。

另外，亞馬遜周三宣布，將花10億美元提高逾50萬名美國員工的時薪，加薪幅度為每小時50美分至3美元不等。該公司目前提供的起薪是每小時15美元，比聯邦政府最低薪資高出逾一倍。