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第2劑疫苗別忘打 美500萬人「預約後卻沒接種」

美股道瓊早盤漲逾160點 蘋果、臉書財報亮眼

編譯黃嘉洵／綜合外電
蘋果與臉書上季財報繳出亮眼成績單。路透
蘋果與臉書上季財報繳出亮眼成績單。路透

美股三大指數29日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲逾160點，原因是蘋果與臉書上季財報繳出亮眼成績單，美國上周首次申請失業救濟金人數降至疫情爆發以來的最低水準。

道瓊工業指數29日早盤漲168點，漲幅約0.5%；標普500指數約上揚0.77%；那斯達克指數走高0.95%；費城半導體指數漲0.95%；台積電ADR上升0.59%。

蘋果股價早盤上漲1.81%，歸功於iPhone和Mac銷售表現優於預期，蘋果上季營收與獲利雙雙優於市場預估。臉書上漲6.43%，營收和獲利同樣優於預期，主因是新冠肺炎疫情期間的數位廣告支出增暴增，加上臉書調漲廣告收費。微軟和字母公司早盤皆上漲。

美國上周首次申請失業救濟金人數降至疫情爆發以來最低水準，原因是愈來愈多美國人接種疫苗後重返工作崗位。勞工部29日公布，在4月24日止當周，首次申請失業救濟金人數比前一周減少1.3萬人，成為55.3萬人，略高於市場預期的54萬人。

美國聯準會（Fed）表示將按兵不動，加上總統拜登提出規模1.8兆美元的刺激計畫，激勵全球股市延續漲勢。

美國商務部29日公布的初步數據顯示，美國上季國內生產毛額（GDP）較前一季成長6.4%，其中個人消費支出成長10.7%，寫下1960年代以來最大增幅。

美國 指數 疫情

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