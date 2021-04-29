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三星美國半導體廠因暴風雪停工 損失恐高達4000億韓元

中央社／首爾29日專電
韓聯社報導，三星電子發布第一季財報時針對今年2月美國德州奧斯汀半導體工廠停工事項說明，這次停工影響生產7.1萬片，約合3000億至4000億韓元。美聯社
韓聯社報導，三星電子發布第一季財報時針對今年2月美國德州奧斯汀半導體工廠停工事項說明，這次停工影響生產7.1萬片，約合3000億至4000億韓元。美聯社

美國德州今年2月遭遇百年來最嚴酷暴風雪，韓國三星電子位於當地的半導體工廠也受影響停工，目前已完全復工，損失金額約達3000億至4000億韓元（2.7億至3.6億美元）。

韓聯社報導，三星電子今天發布第一季財報時針對今年2月美國德州奧斯汀半導體工廠停工事項說明，這次停工影響生產7.1萬片，約合3000億至4000億韓元。

三星電子表示，奧斯汀工廠在2月6日因暴風雪而斷水、斷電，被迫停工，至3月底恢復生產至90%，目前已完全復工。廠方也與奧斯汀市政府、電力公司等保持緊密聯繫，避免再次發生同樣狀況。

另據韓國中央日報報導，三星電子目前正與德州政府就往後20年間，高達8億547萬美元的投資獎勵方案進行協商；同時紐約州也正積極爭取三星電子設廠，提出稅額減免、職缺補助等約9億美元規模的獎勵方案，也是紐約州史上最大規模獎勵方案。

美國總統拜登4月中邀請三星電子、台積電等國際企業高層參與半導體執行長峰會，大力鼓吹各家業者在美國進行半導體相關投資，但三星電子目前仍未明確表態。韓國媒體推測，三星電子可能選在韓國總統文在寅5月訪美時公布確切投資計畫。

除在美投資設廠外，業界人士透露，三星電子可能同時宣布併購海外車用電子企業，美國德州儀器（TI）、荷蘭恩智浦（NXP）、日本瑞薩電子（Renesas）都是外媒曾提及的可能對象，其中以恩智浦可能性最高。媒體分析，恩智浦在美國德州及亞利桑那州都設有工廠，也可視為回應在美投資的一環。

三星 美國 德州

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