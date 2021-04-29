去年女性收入損失8000億美元 超越98國GDP總和

新冠疫情對女性就業的衝擊大於男性。美聯社

新冠肺炎疫情 不僅造成數以百萬計的女性失業，許多托育設施和學校被迫關閉也衝擊女性就業 ，根據國際樂施會（Oxfam International）的最新報告，這場疫情使全球女性在去年至少損失8,000億美元收入。

CNN Business引述這項報告指出，這種損失規模比98個國家的國內生產毛額（GDP）總和還多，也高於電商巨擘亞馬遜去年市值高峰的7,000億美元以及美國 去年的國防預算7,215億美元。

國際樂施會執行董事Gabriela Bucher說，新冠疫情帶來的經濟苦痛，對女性構成更嚴峻的衝擊，婦女在工資低、福利少，以及工作最不安全的產業所占比例過高」， 「然而政府也未修正錯誤，而是認為女性的工作可有可無，這造成女性正職工作的薪資至少減少8,000億美元」。

國際樂施會說，這還只是「保守估計」，因為並未算進在「灰色經濟」工作的女性損失的收入，例如擔任家事服務人員、市場小販等。

國際樂施會說，去年全球女性失去的工作超過6,400萬個，占女性所有工作的5%，相較下，男性僅減少3.9%。

Gabriela Bucher表示，一個公平又可長可久的經濟復甦，須透過強大的社會安全網和充滿活力的照護基礎設施，來支持女性就業和從事不支薪的照護工作，少了女性的參與，經濟無法從疫情中復甦。