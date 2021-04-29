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Fed決策和主席鮑爾談話 5大看點一次掌握

編譯洪啟原／綜合外電
Fed決策聲明維持利率按兵不動。（路透）
Fed決策聲明維持利率按兵不動。（路透）

美國聯準會（Fed）於28日下午2時發布利率決策聲明，主席鮑爾也在會後舉行記者會，以下整理其中的五大看點。

Fed維持利率按兵不動

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）維持利率按兵不動，將維持購債步調，而且不針對何時可能調整政策提供任何新的指引。不過，聲明確實刪除對展望構成重大風險的措詞，特別指出疫苗接種持續傳出進展是原因之一，並把近來通膨升高歸類為短期因素。

Fed官員不擔心通膨失控

鮑爾在記者會中宣讀長篇聲明，回應Fed是否擔心通膨可能失控的這項問題。鮑爾展現強大的信心，意即Fed官員絕對不擔心通膨失控。

目前不是討論縮減購債的時刻

鮑爾也說，目前不是討論縮減購債規模的時刻。他重申，Fed仍在規劃會事先傳達有關縮減購債規模的這類決定，但指出Fed依然認為，目前經濟距離他們為縮減購債訂下的先決條件，即達到實質的進一步進展，還差得很遠，強調仍需一些時間才能滿足這個條件。

鮑爾未來可能造訪街友安置處所

或許記者會中最令人印象深刻的時刻，就是記者問鮑爾未來是否造訪位於Fed華盛頓特區辦公室附近的街友安置處所，這是媒體最近關注的焦點。鮑爾表示，他會在某個時間點前往造訪，也說他已與街友交談數次。最重要的是，這些人可能就是自己、自己的親友，或發現自己正處在這個情況。

這凸顯鮑爾的聲望日益升高，而且這項因素最後可能影響拜登今年稍晚是否決定讓鮑爾續任Fed主席。鮑爾是民眾印象中立場最為鴿派的Fed主席。

交易員人士關心這兩件事

在FOMC發布聲明後，美元持續走貶，多數美債殖利率下滑，交易員可能最為聚焦縮減購債的時刻尚未到來，和決策官員把近來通膨升高視為暫時的。

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