大仁說財經 | 抗疫當道 人型立牌大行其道

人型立牌在疫情期間大行其道，但生產商獲利有限。（路透）

對於大多數人來說，新冠疫情 讓過去一年成為沒人見過、難以想像的一年。但是無論如何，許多人還是設法在棒球比賽、畢業典禮和生日派對上露面，但卻是以另類方式。

嚴格的聚會限制導致對無法親自參加活動或不能拜訪親戚、出門度假和其他聚會，讓真實人物照片立牌需求激增，相關訂單猛增。

這為小型企業提供急需的生命線，這類企業通常為大型群聚場所提供橫幅廣告、展示廣告、標語和象徵性物品的平面和圖像產品。

立牌訂單從數千個到數十萬個

AAA Flag & Banner是一家在洛杉磯經營50年的公司，在舊金山 和邁阿密設有工廠。該公司常務董事赫克曼(Robert Heckman)說，往年它通常生產數千張人型立牌。但自去年春天以來，「產量可能已超過20萬。」

這是因為它為40支職業運動隊和1級大學球隊提供觀眾席的人型立牌，其中包括MLB奧克蘭運動家隊和舊金山巨人隊、路易斯安那州大老虎隊、南加大特洛伊人隊和舊金山四九人隊，以及NBA密爾瓦基公鹿隊和金州勇士隊。

AAA體育部副總裁施瓦茲(Jordan Schwartz)表示，球迷會付錢給支持的球隊訂製本人的人型立牌，有些人會選擇付出更多錢以確保其立牌會放在最好的位子上。

AAA在官網上開放粉絲上傳照片，然後由該公司製造、運輸甚至將其立牌放在看台上。

接受調查的少數種族小企受疫情打擊最大

AAA的財務很穩健，在疫情前就接獲各式各樣訂單。赫克曼說，但是在居家令發布後，人型立牌成為其核心業務。在經濟封鎖後，該公司不得不讓220名全職員工中的80名放無薪假。目前該公司有160名員工，並希望在公司全力運作時召回其他員工。

AAA Flag & Banner還獲得兩筆聯邦「薪資保障計畫」(PPP)貸款 ，協助支付薪資和開支。

赫克曼說，整個2020年收入下降了50%。他指出，如果不是有運動人型立牌訂單、PPP資金以及該公司為新冠病毒測試和疫苗接種中心生產指示牌和其他產品，降幅可能會更大。

不過現在傳來好消息。他說，2月是該公司自3月經濟封鎖以來首度單月獲利。第1季營收僅比去年同期下降25%。

通過替身出席服務和家庭聚會

位於鳳凰城的Build-A-Head也製作一些人型立牌，老闆之一的格林(James Green)表示，主要是針對大學球隊。

此外，它也為那些想將自己人型立牌遞送給無法拜訪的家庭的人提供服務，並為猶太教猶太新年和贖罪日前後的猶太教堂生產人型立牌。格林說：「他們將成員的立牌在串流媒體服務中使用，讓人們感覺到仿佛正在現場。」

而且，在2020年大選前夕，Build-A-Head為當時的總統候選人拜登在北卡羅來納州的一場社交距離的汽車拉力賽提供標語和立牌。

格林說，當新冠疫情首次爆發時，收入直線下降，該公司員工數不到30名，因此不得不裁員和放無薪假。

雖獲PPP貸款 但仍經營艱苦

他指出，雖然維持小型企業生計一直是個問題，但「疫情封鎖始於春季運動、畢業和婚禮季節的初期。而且，由於損失大部分收入，曾面對可能倒閉的合法現實。」

他說，很高興獲得聯邦PPP貸款和經濟傷害災難貸款，「它們對於確保能夠發放薪水並釋出資本以協助我們履行所有其他財務義務至關重要。」

隨著人們逐漸適應新常態，他很高興收入再次開始攀升。格林說，雖然2020年上半年收入下降50%，但全年僅下降35%。

庭院內的標誌 需求爆發

佛州坦帕灣的Good Guys Signs總裁塔基(Tom Tucky)發現，許多人向其公司下單要求提供具有特殊意義的標牌，以表達謝意、支持並為所愛的人慶祝。

例如，在疫情危機初期，塔基說他的公司生產了數千個巨大的「英雄在此工作」的標誌，這些標誌被放在醫療中心、醫院和療養院外，展現對前線醫務人員的支持。

它還為畢業生製作了成千上萬的「恭喜」和相關標誌，它們被展示在父母的前院草坪上，因為他們的小孩無法親自參加畢業典禮。

塔基說：「住家庭院裡的裝飾品需求爆發到前所未有的高度。」「人們開始習慣以此裝飾房屋，因為孩子們無法步入畢業典禮。」

他還與許多學校合作，為其虛擬畢業典禮定製標牌和人型立牌。

而且由於疫情阻止慈善團體舉行現場募捐活動，一個當地家庭服務組織決定委託塔基的公司設計生產可放在庭院內的心型標誌，以此對捐助者表達謝意。

更重要的是，疫情本身就產生許多客戶訂單，要求提供維持社交距離的標誌和地板指示。

但即使有這些業務，該公司過去一年的財務仍然艱難。

塔基說：「我們去年銷售創紀錄。但是沒有獲利。」由於公司為大量訂單提供非常低的價格以維持生存，因此銷售額增加了33%。

他說，該公司也獲得PPP貸款，不必解雇28名員工的任何一名，「我們倖存下來，繼續支付28人薪資並享有醫療保健，所以我認為還是贏了。」