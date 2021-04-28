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Fed利率寬鬆不變 史指觸高後收平

財經新聞組／綜合報導
Fed結束為期兩天的政策會議，將利率維持在接近於零的水平。圖為Fed主席鮑爾(Jerome Powell)。(美聯社)
Fed結束為期兩天的政策會議，將利率維持在接近於零的水平。圖為Fed主席鮑爾(Jerome Powell)。(美聯社)

聯準會(Fed)在其最新政策決定中維持利率不變，並暗示即使經濟走強和通貨膨脹率上升，它仍將繼續維持寬鬆的貨幣政策，史坦普500指數平盤作收。

雖然盤中觸及新高紀錄，但史指收跌3.54點或0.08%報4183.18點。道瓊工業平均指數下跌164.55點或0.48%收3萬3820.38點，主受安進(Amgen)因財報令人失望而下跌7.22%的拖累。那斯達克綜合指數下跌39.19點或0.28%收1萬4051.03點。

Fed結束為期兩天的政策會議，將利率維持在接近於零的水平。並調升對經濟的評估，並承認通貨膨脹率正在上升。

Fed在會後聲明中說：「隨著疫苗接種的進展和強有力的政策支持，經濟活動和就業指標得到強化。」「隨著通貨膨脹率持續低於長期目標，委員會將在一段時間內力促通貨膨脹率適度高於2%，以使長期平均通貨膨脹率達到2%，而長期通貨膨脹預期仍堅持固定在2%。在此之前委員會會保持貨幣政策的寬鬆。」

在Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在新聞發布會上表示，實現2%目標可能需要「一段時間」後，史指升至盤中高點。鮑爾還表示，現在還沒到談論減少每月資產購買的時刻。

在鮑爾承認某些資產價格可能過高時，股票從高點回落。

波音連續第6季虧損，也拖累道指，波音下跌2.81%。

谷歌母公司Alphabet在27日收盤後公布優於預期的業績，營收年增34%，股價上漲2.97%。

同時，即使財報超出分析師預期，微軟仍下跌2.83%。微軟營收創2018年以來最大成長，部分原因是去年新冠病毒引發的短缺導致PC銷售增加。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「許多FAANGs個股都在本周發布財報，股市可能要等到其中一些關鍵財報出爐後，才能決定其接下來的走勢。」

至於其他新聞，拜登總統將於28日晚間宣布一項1.8兆元的新支出和稅收抵免方案，以協助家庭。拜登政府的新支出計畫將把最富有的美國人最高所得稅稅率提高到39.6%，並將收入超過100萬元家庭的資本利得稅提高到39.6%。當有關加稅的報導上周浮出水面時，股市遭受重擊。

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