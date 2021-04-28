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靜待Fed決策 美股早盤漲跌互見

編譯易起宇／綜合外電
美聯社
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美股28日早盤漲跌互見，在平盤附近徘徊，投資人對各家科技大廠財報的反應不一，目前正持續關注稍後美國聯準會（Fed）的決策結果。  

道瓊工業指數28日早盤下跌89.47點，或0.26%；標普500指數漲0.09%；那斯達克指數跌0.13%；費城半導體指數跌0.88%；台積電ADR跌1.61%。

Google母公司字母第1季營收創新高，較去年同期成長34%，達到553.1億美元，高於市場預期的517億美元，主要得力於企業在經濟重啟期間增加數位廣告支出。字母股價28日早盤上漲4.27%。

微軟上季財報也同樣亮眼，營收成長19%至417億美元，優於彭博資訊訪調分析師預估的411億美元，個人電腦、遊戲、雲端等部門都表現亮麗。不過投資人似乎要求更高，微軟早盤下跌2.31%。

臉書和蘋果則預計在28日盤後發布財報，兩公司營收都預料將會成長。臉書股價早盤上漲1.06%，蘋果則漲0.22%。

Fed預計在美東時間下午2時發布政策聲明，預期將會繼續遵守去年的12月承諾，在達到充分就業和2%通膨率目標上有重大進展前，維持貨幣政策寬鬆。

指數 營收 投資

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