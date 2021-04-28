中企赴美上市掀熱浪 紐交所：今年約60家

中企赴美上市的熱度依舊高漲，安永數據稱，今年第1季，在美國上市的36家外國公司中，有一半來自大中華區。美聯社

無懼新冠疫情和監管風險，中企赴美上市的熱度依舊高漲，安永數據稱，今年第1季，是2000年以來美國 IPO最繁忙的一個季度，在美國上市的36家外國公司中，有一半來自大中華區。今年約有60家中資計畫在美股掛牌。

財聯社報導，上次美股IPO市場如此火熱，還要追溯到互聯網泡沫時代。紐約證券交易所中國 區首席代表楊旭表示，與企業的互動來看，在上市方面不想錯失時機。疫情帶來的不確定性，以及未來可能收緊的長期貨幣政策將減少資金的可用性。今年約有60家中國公司計畫在美國上市。

根據Renaissance capital的數據，去年有30家中國公司在美國通過IPO籌資117億美元，這是自2014年阿里巴巴上市以來大中企業在美國上市籌資的最大規模。

史坦普500指數今年持續攀升至歷史新高，而美國聯準會主席鮑爾近日頻頻暗示，短期內貨幣政策將保持寬鬆。這對於中國初創企業來說，或許正是上佳時機。

許多在美國和香港上市的中國公司在今年進行IPO後股價 大幅下跌，這表明一些公司的估值可能過高。

例如2月初，中國短視頻應用快手股價登陸港交所，上市首日股價飆升160%至每股300美元，成為自優步(Uber)以來最大規模的互聯網公司IPO，也是自疫情以來香港最大的IPO。但快手漲勢並沒有維持太久，2月中旬升至紀錄高點後，快手股價漲檔回落至273美元。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，IPO後的股價趨勢不如去年。他預計企業IPO趨勢將從今年第3季起將開始放緩，尤其是如果宏觀經濟環境變得更糟的話。