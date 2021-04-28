高盛：因解封效應、利率低、美元貶 大宗商品將續漲

高盛分析師認為，今年來大宗商品市場的漲勢仍將延續。 路透

高盛 集團（Goldman Sachs）表示，在全球逐漸擺脫疫情 之際，大宗商品價格仍有上漲空間；隨著各類防疫限制措施鬆綁、低利率和美元走軟，大宗商品可望延續目前的火熱漲勢。

高盛預期，原物料價格在未來半年可再上漲13.5%，全球原油需求將出現前所未見的增幅，銅價則有望締造新高。

瑞銀集團（UBS）也持續看好大宗商品，預估還會再漲10%，主要是因為總經數據強勁、對銅的需求持續增加、且OPEC+謹守產能協議。

高盛分析師指出，商品需求即將出現變化，且供給會不足，這點不容低估；在疫苗的幫助下，經濟活動正在回溫；此外，由現在到6月，製造業和營造業的活動將出現季節性上升。

原油、金屬等原物料的價格今年已大幅上漲，因全球經濟正從疫情衝擊中反彈；能源市場也受惠於石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）的減產措施，不過這些生產限制措施預料下個月起會逐步放鬆。由於需求強勁，市場甚至已「略過」目前印度疫情加劇下可能引發的利空。

高盛預測，原油需求將出現前所未見的反彈，未來六個月內全球每日原油消費將增加520萬桶，布蘭特原油價 格將漲至每桶80美元，西德州油價則升至每桶77美元。

高盛預估，整體而言原物料價格將上漲13.5％，銅價料將升至每噸11,000美元，改寫2011年時創下的10,190美元紀錄。

高盛並預期，金價將在半年內升抵每英兩2,000美元；分析師也指出，比特幣是否能挑戰黃金的避險資產地位，目前仍言之過早，但這兩項資產可以並存。