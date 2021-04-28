時代雜誌「百大影響力企業」 台積電進榜

台積電入選時代雜誌「2021年百大最具影響力企業」。 路透

時代雜誌（Time）公布「2021年百大最具影響力企業」，依據企業性質列舉全球100家最重要的公司；台積電 獲評為「全球筆電、智慧型手機 等客製化晶片 的領導供應商」。

時代雜誌的榜單共分五大項目，分別是先鋒（Pioneers）、領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、巨頭（Titans）、顛覆者（Disruptors），其中台積電被歸入「巨頭」這一項，與阿里巴巴、臉書、迪士尼、三星、微軟、Google、亞馬遜並列，此項目是凸顯這些企業在全球產業的份量。

時代雜誌指出，台積電是蘋果、華為、Sony等公司的筆電、智慧型手機等裝置生產客製化晶片的領導供應商。電玩、網路直播和5G成敗的連結能力與處理速度，取決於台積電生產的晶片。此外，川普政府封殺中國大陸晶片製造商後，台積電產品的需求激增，讓台積電的地位更加重要。

輝達（Nvidia）則被選為「創新者」，該公司研發關鍵晶片的努力獲得肯定。

這是時代雜誌首度公布影響力企業名單，報導指出，「百大最具影響力企業」是「百大企業」的延伸，入選的公司對世界帶來重大的影響，也正在形塑我們的未來。

入選「先鋒」項目裡的企業，代表在所屬產業中，率先挑戰新領域，例如以更聰明方式進行回收的TerraCycle。

歸為「領導者」的企業，代表在同業裡居領導地位，包括蘋果（為產品定義）、NBA（打造全球性賽事）、馬士基（航運）、福斯（試圖奪取電動車領導地位）。

「顛覆者」顧名思義是為產業帶來破壞性創新的企業，入選的公司包括特斯拉、Airbnb。