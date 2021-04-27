觀望科技財報 股指平盤遊移

由於投資人等待大型技股財報，史坦普500指數收盤接近歷史最高水平。美聯社

由於投資人等待大型技股財報，史坦普500指數 收盤接近歷史最高水平。

在上個交易日創下歷史新高後，史指微跌0.9點或0.02%至至4186.72點。道瓊工業平均指數微升3.36點或0.01%至3萬3984.93點。那斯達克綜合指數下跌48.56點或0.34%至1萬4090.22點。

即使淨利達創紀錄的4.38億元，特斯拉仍下跌4.53%。在比特幣和碳排放額度推動下，特斯拉的獲利和營收 輕鬆超過華爾街的預期。今年以來，該股股價一直陷入掙扎，較紀錄高點下跌超過20%。但在過去12個月中仍上漲超過300%。

在獲利超出華爾街預期後，UPS飆升10.35%。該公司第1季營收成長27%。

本周進入第1季財報旺季，主要大型科技公司如Alphabet、微軟和AMD在27日盤後發布財報。蘋果和臉書則在28日盤後公佈。

Sanctuary Wealth投資長奇爾伯(Jeff Kilburg)說，「即使市場期望很高，但相信FANG個股仍將達標，並將史指繼續推向歷史新高。」「這是本周最重要的大事。」

FactSet數據顯示，截至目前為止，史指約有1/3公司公布財報，其中84%獲利超過預期。然而，由於業績強勁和創紀錄的高估值，股指走勢相對平靜。

在數據方面，史坦普CoreLogic Case-Shiller 2月房價指數出現15年來最大漲幅，同比增加12%，高於1月的11.2%。

與此同時，消費者信心指數急劇攀升，達到疫情來高點，經濟諮商會消費者信心指數躍升至2020年2月以來最高水平121.7。

電玩遊戲零售商GameStop上漲5.23%，該公司宣布售出350萬股股票 ，募集5.51億元，以加快該公司轉型電商。

LPL Financial的股票策略師布克拜德(Jeff Buchbinder)說：「各項指標顯示，股票可能仍有更多上漲空間。」「雖然估值偏高，但考慮到利率和通貨膨脹率，它們目前仍然合理。」

聯準會(Fed)自27日起展開為期兩天的政策會議。預計不會採取任何行動，但經濟學者預計Fed會捍衛其政策，讓通貨膨脹繼續升溫。