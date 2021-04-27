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控蘋果濫用市場主導地位 俄羅斯祭1210萬美元罰款

中央社莫斯科27日綜合外電報導
俄國已對蘋果公司（Apple Inc.）祭出9億600 萬盧布（約1210萬美元）罰款，因為蘋果「濫用」市場主導地位，偏袒自家應用程式（App）。美聯社
俄國已對蘋果公司（Apple Inc.）祭出9億600 萬盧布（約1210萬美元）罰款，因為蘋果「濫用」市場主導地位，偏袒自家應用程式（App）。美聯社

俄羅斯政府監管單位今天表示，俄國已對蘋果公司（Apple Inc.）祭出9億600 萬盧布（約1210萬美元）罰款，因為蘋果「濫用」市場主導地位，偏袒自家應用程式（App）。

法新社報導，俄國聯邦反獨占局（Federal Anti-Monopoly Agency）發布聲明表示：「調查發現，蘋果公司透過一系列連續行動，濫用自身在iOS發行市場的主導地位，以致自家產品獲得競爭優勢。」

聲明指出，在網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）對蘋果提出申訴後，聯邦反獨占局做出有利卡巴斯基實驗室的裁決，對蘋果祭出超過9億600 萬盧布（約1210萬美元）的罰款。

美國科技巨擘蘋果公司將提出上訴，並於今天告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），本公司「尊重俄羅斯聯邦反獨占局，但不認同這項決定」。

俄國本月稍早已開始實施新法，要求在俄國銷售的智慧型手機、平板電腦和電腦，須預先安裝俄國本國軟體和應用程式。

當局採用這項被稱為「反蘋果法」的爭議性法律，是為了推銷俄國科技公司，但批評者說，這是政府加強控制網路的最新嘗試。

蘋果 俄國 俄羅斯

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