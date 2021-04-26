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疫情需求暴增…去年全球落海貨櫃逾3000個 創7年新高

編譯黃淑玲／綜合報導
去年開始因應新冠疫情導致的需求爆增，超大貨櫃萬一遭遇海象不佳，貨櫃就很容易發生落海事故。取材自推特
去年開始因應新冠疫情導致的需求爆增，超大貨櫃萬一遭遇海象不佳，貨櫃就很容易發生落海事故。取材自推特

去年開始因應新冠疫情導致的需求暴增，超大貨櫃輪上，貨櫃能堆多高就堆多高，萬一遭遇海象不佳，貨櫃就很容易發生落海事故。彭博資訊報導，去年全球掉進海裡的貨櫃數量超過3000個，創近七年新高；而今年到目前為止還沒過三分之一，落海貨櫃的數量也已逾1000個。

彭博說，貨櫃裡裝滿了汽車輪胎、智慧手機等等各式各樣貨品，去年這麼多貨櫃沉入大海，損失金額超過1億美元。而今年到目前為止，貨櫃落海損失的金額已經累積到5450萬美元。

近年最嚴重的貨櫃損失事故是在2013年，當時商船三井（MOL）貨櫃輪 Comfort斷成兩截，全船共計4293個貨櫃，通通沉入印度洋。

去年最嚴重的貨櫃落海事故是11月One Apus因遭遇勁風強浪，船上1,800多個貨櫃落海。倫敦專攻海事法的律師事務所Clyde & Co.合夥人Jai Sharma表示，以一個貨櫃的貨品平均價值5萬美元計算，光是One Apus一家貨櫃落海的損失就高達9000萬美元，創了近年的最高紀錄。

One Apus之後，今年1月，馬士基Essen貨輪又發生也是天候造成的事故，約750個貨櫃落海事件；一個月之後，馬士基的Eindhoven輪又因為喪失動力，把260個貨櫃弄丟到海裡。

船運專家對彭博說，海運市場現況令貨輪各階段作業都在求快，但如此很容易導致事故。像是堆疊貨櫃時沒有花時間好好正確鎖緊；船長為了省燃料、省時間雖然有風暴卻不特別避開等等，都讓船員和貨櫃陷入危險。

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