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拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

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拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

編譯葉亭均／綜合報導
美國總統拜登從當選到上任93天，美股標普500指數漲幅超過24%。（美聯社）
美國總統拜登從當選到上任93天，美股標普500指數漲幅超過24%。（美聯社）

美國總統拜登上任接近滿100天，華爾街牛氣沖天，從當選以來這段期間美股創下1950年代來新總統上任初期最旺表現，勝過至少是艾森豪以來的每一位前總統同期的股市漲幅。

根據FactSet和CNBC分析的數據，從拜登當選總統算起，截至4月23日在位93天，美股標普500指數已大漲24.1%。此一表現輕易勝過前任總統同期間股市表現。

追溯至1953年，也就是艾森豪任期首年以來，能與拜登上任初期股市表現匹敵的只有甘迺迪，同期間股市漲幅為18.5%，再來是老布希的12.5%。

至於老愛誇耀自己帶動股市榮景的川普，從當選到上任頭一百天的美股漲幅也只有11.4%，連拜登的一半都不到。

不過股市熱潮能持續多久仍有待判斷，因為投資人必須消化拜登政府提出的一連串政策，包括稅改、和氣候議題相關的監管法規，市場也得面臨經濟上軌道後的過熱風險。

摩根大通策略師John Normand在報告中表示：「拜登的頭100天已帶來至少75年來選後最強勁股市報酬，主要是創紀錄的財政刺激措施，儘管是大量使用行政命令。這結果對在競選期間被（前總統川普）貼上『瞌睡喬』標籤的拜登來說是很不錯的。」

拜登 美股 川普

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