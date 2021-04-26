農作物價格飆至8年來最高 銅漲至10年最高

小麥、玉米和大豆價格周一延續上周漲勢，全部觸及2013年以來最高價位。油價 下跌，印度等國家的新冠疫情 迅速升溫令需求重歸正常的預期蒙上陰影，儘管OPEC+預計今年全球需求將強勁復甦。金價近持平，投資人關注焦點轉向即將舉行的聯準會（Fed）會議和本周發布的美國 經濟數據。銅價漲至近十年高位，因全球經濟復甦支持金屬價格上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

●「黃小玉」全漲

上周的上漲已經使一些分析師警告稱投機泡沫正在形成。美國市場農作物價格上漲可能使基本糧食商品大幅漲價，這些成本恐怕很快會波及到日常食品售價。

造成這種狀況的一個重要原因是主要生產國天氣狀況不佳。美國、加拿大和法國旱情不利於小麥生長，巴西玉米同樣遭遇乾旱天氣。阿根廷降雨影響了大豆收割。另外，今年夏季美國農業帶也可能遭遇乾旱。

同時，中國正大量進口穀物，其中玉米進口可能因生豬養殖擴大而創新高。StoneX首席大宗商品經濟學家Arlan Suderman稱，目前流傳著中國正設法新買進100萬噸玉米的傳言。

小麥價格一度上漲4.7%，至每蒲式耳7.46美元，為2013年以來高位。玉米上漲25美分觸及漲停，至每蒲式耳6.575美元，為2013年5月20日以來高位。大豆一度上漲1.9%，至每蒲式耳15.44美元，為2013年6月5日以來高位。

●油價下跌

油價周一下跌，因印度等國家的新冠疫情迅速升溫令需求重歸正常的預期蒙上陰影，儘管OPEC+預計今年全球需求將強勁復甦。

OPEC+聯合技術委員會上調今年全球石油消費量增幅預估至600萬桶/天。 該委員會估計，疫情期間累積的過剩原油庫存中的大部分，到本季度末將得到消化。

委員會的報告並警告，印度、巴西和日本的新冠疫情反彈「可能會對全球經濟成長產生不利影響」。

紐約原油期貨周一收盤下跌0.4%。西德州中級原油（WTI）6月合約下跌23美分，收於每桶61.91美元。布蘭特原油 6月交割原油期貨下跌46美分，收於每桶65.65美元。

●黃金持穩

金價近持平，聯準會（Fed）主席鮑爾將在本周政策會議後於周三公佈有關美國利率前景的最新觀點；本次政策聲明有關通膨和利率展望的措辭料不會有重大變化。美國還將在周四公布第1季GDP數據。

道明證券分析師Bart Melek撰寫報告說，「聯邦公開市場委員會料將比上個月會議更加樂觀，但央行仍可能表示不急於啟動減碼倒數」。

現貨金價紐約時間下午2:12上漲0.1%至每英兩1,779.50美元； 6月交割黃金期貨上漲0.1%，收於每英兩1,780.10美元。

●銅價觸及2011年以來高位

銅價漲至近十年高位，因全球經濟復甦支持了金屬價格的上漲。鋁價飆升，鐵礦石價格觸及新高，大宗商品整體向著上一個超級周期的高位邁進。全球主要經濟體宣布經濟刺激措施並就氣候問題做出承諾，使金屬價格受益。

「銅的超級周期正在發生，」花旗大宗商品研究董事總經理Max Layton在電話中表示，「碳中和題材驅動了看漲前景，我認為未來三四年都將是如此，但這個周期實際上主要跟全球刺激措施規模有關」。

更嚴格的氣候目標的提出點亮了銅的需求前景。高盛與托克集團預計銅價將突破2011年創下的紀錄高位10,190美元，接下來十年可能突破15,000美元。

全球經濟風向球的銅在倫敦金屬交易所(LME)一度上漲2.4%至每噸9,780美元，為2011年8月以來高位，當地時間17:51結算於9,751美元，今年漲幅達26%。

新加坡鐵礦石合約升至2013年推出該合約以來最高水平，中國鋼鐵期貨也創下新高。