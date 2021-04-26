迎接財報季高峰 史指那指締新猷

投資人迎來第1季財報季最繁忙的一周，史坦普500指數小幅上漲至歷史新高。美聯社

投資 人迎來第1季財報季最繁忙的一周，史坦普500指數小幅上漲至歷史新高。

史指上漲7.45點或0.18%至4187.62點，續創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲121.97點或0.87%至1萬4138.78點，為2月12日後再創歷史新高。道瓊工業平均指數下跌61.92點或0.18%至3萬3981.57點，主因寶鹼(P&G)、沃爾瑪(Walmart)和可口可樂(Coca Cola)拖累。消費性必需品類股跌幅最大，跌幅超過1%。

消費類企業的下跌主因大宗商品價格飆升，加劇了人們對通貨膨脹 的擔憂。在動盪走勢中，玉米期貨觸及7年來最高水平，而銅價則攀升至近10年最高。大宗商品占消費性必需品成本很大一部分。

美國 商銀的數據顯示，與去年同期相比，本財季的業績報告中提到的「通貨膨脹」次數增加了2倍，是2004年開始追踪該數字以來的最大漲幅。

隨著全球經濟逐步開放，波音、福特和開拓重工等公司將在本周發表財報時提到原材料和運輸價格上漲所面臨的成本壓力。

美國商銀美國股票和量化策略主管蘇伯拉曼尼安(Savita Subramanian)在報告中表示：「通貨膨脹無疑是本財季最大話題。」「原材料、運輸，勞動力被認為是通貨膨脹的主要驅動因素，且許多企業計畫或已經提高價格來轉嫁成本。」

本周史指約有三分之一企業將公布截至3月31日的3個月經營情況。某些全球最大科技公司定本周公布業績，包括蘋果、微軟、亞馬遜和Alphabet。

截至現有財報季，大部分企業的財報都超過華爾街預期。史指中有25%企業公布第1季業績，其中84%出現獲利，而77%的營收超過預期。

摩根史坦利(Morgan Stanley)首席跨資產策略師席茲(Andrew Sheets)在報告中表示：「成長仍在改善，流動性仍然充裕。」「牛市持續完整無損，看不出像是2010年、2011年、2012年和2015年災難性的夏日走勢。但是，更艱難、更混亂、更多區間震盪夏天似乎是可能的。」

如果最終獲利企業的百分比為84%，它將成為FactSet於2008年開始追踪這項指標以來史指企業公布EPS最高百分比。

即使如此，第1季的強勁業績還是受到投資人普遍冷漠的反應。策略師表示，史指和道指已偏高的估值和接近歷史高點的水平，讓交易員的熱情受到抑制。兩項股指均處於歷史最高點1%以內。

E-Trade交易和投資產品總經理拉金(Chris Larkin)表示：「縱使目前為止出現強勁的財報，但在估值已經很高之下，股市的確開始錙銖必較。」

在最新經濟數據方面，3月資本財新訂單低於預期。商務部表示，不包括飛機在內的非國防資本財訂單上月成長0.9%，低於《道瓊》估計的成長2.2%。

上周多家媒體報導，拜登將尋求提高富人資本利得稅，以支付他「重建美好未來」(Build Back Better)計畫的第二部分，股市因此承壓。預計總統將在28日晚間的國會聯席會議上詳細介紹這個1.8兆元的計畫，包括提高工人教育和家庭支持的支出建議。

預計27日和28日開會的聯準會(Fed)將繼續捍衛其讓通貨膨脹持續升溫的政策，同時向市場保證，物價回升只是暫時的。主席鮑爾(Jerome Powell)將於28日下午舉行新聞發布會，討論聯邦公開市場委員會(FOMC)的決定。