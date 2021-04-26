等待科技大咖財報 美股早盤小漲

美股26日早盤平盤，投資人等待多家科技大廠本周發布財報，並觀望總統拜登的稅制計畫。 美聯社

美股26日早盤小漲，投資 人靜待亞馬遜、臉書、蘋果、Google、微軟等科技大廠本周發布財報，也觀察美國 總統拜登的稅制計畫是否有進展。

道瓊工業指數 26日早盤漲52.76點，或0.15%；標普500指數漲0.19%；那斯達克指數漲0.28%；費城半導體指數跌0.05%；台積電ADR漲1.52%。

在美股標普500指數中，本周約有三分之一企業計劃發布財報，其中不乏科技大廠，例如臉書、蘋果、亞馬遜、微軟和Google母公司字母等。亞馬遜、臉書、字母和微軟26日早盤股價漲幅介在0.07%至0.54%。

蘋果26日表示，將加速對美國的投資，未來五年將在美國投資4,300億美元，創造2萬個工作機會。蘋果26日早盤漲0.37%。電動車大廠特斯拉將在26日盤後發布財報，股價早盤上漲2.41%。

投資人也在觀望27日起為期兩天的美國聯準會（Fed）會議，以及本周稍晚出爐的美國第1季國內生產毛額（GDP）數據，以評估美國的經濟復甦動能。

投資人也在等著看拜登的稅制計畫是否有任何新進展，上周媒體報導，他將尋求把對富人的資本利得稅率調高至39.6%，幾乎上調一倍。